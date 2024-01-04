Охота жениться (Блиц от 5 января)

В ЗАГСы Коми поступило 183 заявления на заключение брака в январе.

При этом жители Коми подали 54 заявления на расторжение брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. Соответствующую информацию по состоянию на 18 декабря предоставил Минюст Коми.

Первый и единственный

В Коми в новогоднюю ночь на свет появился только один малыш.

Мальчик весом 3570 г и ростом 52 см родился в 1.50 в Республиканском перинатальном центре. Вторые роды состоялись уже в 9 утра 1 января в Ухте: девочка весом 3380 г и ростом 54 см.

Народ веселился, медики не скучали

В ночь с 31 декабря на 1 января жители республики 948 раз вызывали скорую помощь. Более половины визитов поступило из Сыктывкара.

Чаще всего к медикам обращались за неотложной помощью из-за высокой температуры и простудных заболеваний. В «скорую» сообщали также о людях, лежавших в морозную ночь на улице. Причина двух экстренных вызовов – ножевые ранения.

Открыли зимник через Печору

Зимник через Печору в районе села Усть-Уса открыт для автомобилей с массой не более 5 тонн, сообщил 3 января мэр Усинска Николай Такаев.

«Сегодня сам выехал на переправу и проехал по зимнику. Прошу водителей соблюдать правила и требования, установленные на переправе. Превышение допустимой грузоподъемности может привести к повреждению переправы и стать причиной несчастного случая», – написал градоначальник.

Температурные рекорды

В новогоднюю ночь столбик термометра в Сыктывкаре опускался до -36 градусов.

По данным Коми ЦГМС, последние 50 лет самой холодной выдалась ночь 1 января 1979 года. Тогда в Сыктывкаре столбик термометра опустился до -46 градусов. В Ухте 79-й год начался с температуры в -49, в Печоре было – 53 градуса, а в Воркуте – минус 52. Это были экстремально низкие температуры за весь период наблюдений 20-21 веков. Самой теплой в Коми выдалась новогодняя ночь 1 января 1995 года. По всей республике была плюсовая температура: в Печоре +2-2,5 градуса, в Сыктывкаре +2 и дождь. Эти температурные рекорды до сих пор не обновлены.

Кадровая чехарда продолжается

Накануне Нового года в Коми состоялись новые назначения.

28 декабря депутаты Совета Вуктыла приняли решение об избрании на пост главы муниципального округа «Вуктыл» – руководителя администрации Натальи Новиковой. Ранее она занимала этот пост с приставкой «и.о.» после перехода Гульнары Идрисовой в Министерство культуры Коми. Наталья Карина покинула пост министра физической культуры и спорта Коми и возглавила Национальный архив. Минспорта вместо нее возглавит Светлана Суворкина, теперь уже бывший руководитель Комитета по молодежной политике Коми. «Рулить» молодежью будет Никита Марковченков, ранее заместитель министра здравоохранения республики.

Денежки можно вернуть

В России вырос предельный размер налогового вычета на лечение и обучение.

С 1 января вступил в силу закон об увеличении предельного размера социальных налоговых вычетов, среди которых вычеты на лечение, покупку лекарств и обучение. Так, лимит вычета из налогооблагаемого дохода на лечение, покупку медикаментов и собственное

обучение вырос со 120 до 150 тыс. руб. Максимальный размер вычета на обучение ребенка вырос более чем в два раза – с 50 до 110 тыс. руб. Таким образом, предельный размер суммы возврата за лечение за год составит 19,5 тыс. руб. вместо 15,6 тыс. За оплату обучения ребенка можно будет вернуть до 14,3 тыс. руб. вместо 6,5 тыс. руб.

Пса отольют из бронзы

В Сысольском районе установят новый памятник псу Сармату, ставшему героем СВО.

Установленный памятник – временный вариант, так как скульптор выполнил работу недобросовестно: использовал вместо мраморной крошки гипс. Исправить положение помогут братья Запашные, сообщает телеканал «Юрган». О Сармате и его хозяине, добровольце Андрее Мухине, Запашные узнали во время презентации фильма о Сармате в Москве. Артисты сами нашли скульптора и взяли на себя все расходы. Памятник отольют из бронзы: собака будет в полный рост со всей амуницией и наградами. Установить новый памятник планируется в начале следующего года. Напомним, Андрей Мухин вместе со своим псом Сарматом дважды ездил в зону СВО. К сожалению, вторая поездка стала для Сармата последней.

Ай да Трошев!

Артист из Коми вновь стал победителем в конкурсе музыкальных клипов телеканала ММТВ.

Владимир Трошев занял первое место, а певица Валерия Филиппова – второе. Оба артиста – коллеги не только по сцене, но и по ансамблю «Гажа Гуляночка». Владимир Трошев представил федеральному каналу клип «Морошка». Ранее он уже побеждал в конкурсе ММТВ, но с роликом «Первая любовь». А до этого становился «Звездой телеканала ММТВ». Валерии Филипповой удачу в конкурсе принес клип «Шоныд ки» («Теплые руки»).

Берлога с бассейном

Ухтинская станция юннатов весной ждет медведя Мишаню в новые «апартаменты».

Сейчас хищник в спячке, тревожить его до выхода из нее не будут. Но дом для 28-летнего Мишани уже готов, рассказал директор центра творчества Леонид Красноперов. Площадь нового дома для медведя-долгожителя – более 180 квадратных метров. Мишаню ждут берлога с подогреваемым полом, дворик для прогулок и бассейн.

Погибли наши земляки

На днях стало известно, что в ходе специальной военной операции погибли еще несколько уроженцев Коми.

Это рядовой Руслан Чибин из поселка Курья, рядовой Владимир Луцкевич из Троицко-Печорска, Алексей Коровин из Удорского района, Сергей Костин из Сыктывкара, а также ухтинец Виктор Рубля.

Кроме того, 30 декабря при обстреле Белгорода смертельные ранения получили бывший интинец Михаил Присадов и уроженец Сыктывкара Алексей Жигалов.