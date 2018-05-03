По данным Управления Роспотребнадзора по Коми, в первом квартале 2018 года проведены проверки в 42 организациях, осуществляющих реализацию алкогольной продукции.

Проинспектировано 364,4 декалитра алкогольной продукции, исследован 61 образец. Вся продукция соответствует требованиям нормативных документов.

Всего выявлено 36 нарушений. Среди них — отсутствие контроля за температурно-влажностным режимом хранения, отсутствие приборов измерения в организациях Воркуты, Сосногорска, Печоры, Койгородского района; отсутствие в меню (винной карте) объема и цены за порцию предлагаемой алкогольной продукции (Сосногорск); отсутствие личных медицинских книжек (Сыктывкар).

Органами внутренних дел выявлен факт реализации в Сосногорске алкогольной продукции по цене, ниже регулируемой.

За выявленные нарушения составлено 24 протокола об административном правонарушении. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 473,5 тыс. рублей.

Сергей ПАВЛОВ.