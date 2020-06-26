Правительство Коми решило ликвидировать специальную (коррекционную) школу-интернат № 15 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в селе Пажга Сыктывдинского района. Соответствующее постановление вступило в силу 18 мая с.г.



– Мы отрабатываем до конца июня, потом в отпуск, а с 1 сентября учреждение закрыто. Детей с 1 июля будут увозить в Эжву (в коррекционную школу № 3). Все мы, педагоги и обслуживающий персонал учреждения, считали, что допускать закрытия нельзя. Ведь это крупный социальный объект. Теперь весь коллектив, а это около ста человек (из них более 40 человек не являются пенсионерами), останутся без работы, – рассказывает работница Пажгинской школы-интерната (имя и фамилию она просила не называть). – Куда они пойдут? Некоторым из нас предлагали устроиться на работу в Эжву. Но это не выход. Вся зарплата уйдет на проезд и на съем жилья.

– Может, коллективу все же стоит еще побороться?

– Бесполезно! Здание интерната уже вовсю «пилят»: здесь хотят разместить детсад, школу и этноцентр. И все ждут, когда мы отсюда выселимся. Официальная причина ликвидации – мало детей. Сейчас у нас около 40 воспитанников. И говорят, что при этом количестве детей держать такой персонал экономически невыгодно. При этом только в прошлом году было заявок на 20 детей, однако министерство не давало «добро» на их размещение в интернате.

– Вы назвали официальную причину закрытия интерната. А разве есть еще и другая?

– Я думаю (и это мнение разделяют многие коллеги), что проблемы у интерната начались после громкого скандала с борщевиком. Пажга тогда «прогремела» на всю страну…

Коварный борщевик

Напомним, в июле 2017 года Пажгинский интернат попал в крайне неприятную историю. В летний зной воспитанников и педагогов направляли на уборку борщевика. После того, как несколько ребят получили ожоги, опасную трудотерапию отменили. А всю вину свалили на одного из педагогов.

После этого случая в Паж­гинский интернат практически перестали направлять детей, поэтому число воспитанников сократилось. Уже тогда заговорили, что учреждению не избежать закрытия. И эти опасения сбылись.

Многие воспитанники специализированного коррекционного интерната имеют нарушения интеллекта различной степени выраженности. Чтобы обеспечить таким детям всестороннее развитие и должный уровень образования, нужно немало стараний. По словам педагогов, детям у них было хорошо. Они жили практически в домашних условиях, по два человека в комнате. А в Эжве, куда сейчас определили ребят, в комнатах будут жить по восемь человек.

– А как сами дети отреагировали на переезд?

– Педагоги-психологи по просьбе нашего директора Елены Николаевны Треневой побеседовали с воспитанниками: пытались их успокоить, настроить на лучшее. Мы ведь тоже не хотим их травмировать. Конечно, мы говорили детям, что в Эжве им будет хорошо. Приезжала к нам и директор Эжвинской коррекционной школы – тоже «настраивала»…

Мы и не утверждаем, что в Эжве им будет плохо – там чисто и аккуратно. Но дело ведь не в этом. Зачем было вообще закрывать наше учреждение? Ведь здесь было все, например, швейные цеха. Но постепенно все сокращали, и вот мы дожили до полной ликвидации. Одним росчерком пера чиновники перечеркивают судьбы сотни человек. Что нам теперь делать, куда устраиваться на работу? Похоже, это никого не волнует, – возмущены работники Пажгинской школы-интерната.

По словам жителей Пажги, в селе более 40 лет ничего не строилось. Наоборот, только ликвидировалось. Сейчас закрыли школу-интернат, на грани развала находится и сельхозпредприятие ООО «Пажга». Если закроется и это хозяйство, сельчане и вовсе останутся без работы.

Будущее в тумане

«Трибуна» обратилась за комментарием к главе поселения «Пажга» Сергею Габову.

– Сергей Васильевич, сельчане считают большой ошибкой закрытие коррекционной школы-интерната. Шаткое положение и у местного сельхозпредприятия. Далее на «ликвидационный конвейер» могут попасть детский сад и школа. Потом в Пажге останется один магазинчик, и село превратится в дачный поселок?

– К сожалению, наверху мнение народа никто не учитывает. Сколько мы ни бились за интернат – никаких уступок. Из-за закрытия учреждений поселение теряет доходы. В этом году мы потеряли около 400 тысяч рублей. Но еще хуже потеря рабочих мест. Так что народ не зря волнуется, – ответил Сергей Габов.

Екатерина МАКАРОВА.

КСТАТИ

Число безработных удвоилось

Без труда попадешь на «биржу труда»

Уровень официальной безработицы в республике в мае составил 3,4%, а на протяжении последних лет он колебался в пределах 1,3-1,8%.

По данным Комистата, на начало июня в службах занятости на учете стояло 16 тыс. 475 человек.

За два месяца «режима повышенной готовности», когда многие предприятия, организации и фирмы свернули свою деятельность, количество зарегистрированных безработных увеличилось более чем вдвое: в апреле — на 4 тыс. человек, в мае — еще на 3,9 тыс.