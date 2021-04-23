На территории Сыктывдинского района введен режим чрезвычайной ситуации. 18 апреля на участке дороги между деревень Ипатово и Шыладор, которые входят в состав поселения «Слудка», произошел обвал трассы.

Обвал трассы – выхода нет

По словам Алексея Котвицкого, который разместил в соцсети фото с места обвала, 17 апреля люди приехали на своих машинах в Шыладор, а обратно выехать в город не смогли. Транспорт пришлось бросить в лесу.

Староста деревни Шыладор Валентина Доронина рассказала, что в деревне, куда теперь нет доступа, отсутствуют магазины, ФАП, почта. В деревне на данный момент постоянно проживает 20 жителей, 13 из которых – пенсионеры, есть инвалиды. Детей в деревне нет.

– Мы остались на острове невезения, – горько шутят жители Шыладора, – отрезаны от мира. У нас нет магазина, люди остаются без продуктов первой необходимости, не говоря уже про то, что может понадобиться помощь «скорой». Приезжие (родные на выходных навещают стариков-родителей) также не могут выбраться оттуда. Продукты нам завозят за 20 километров по субботам.

По словам шыладорцев, причин обвала дороги может быть несколько. Из-за резкого потепления талые воды бурной рекой пошли мимо водопропускных труб поверх асфальта. Кроме того, говорят местные жители, трасса просела из-за постоянного потока вывозящих лес большегрузов.

Как сообщили в ГУ МЧС по Коми, на место происшествия выезжали дорожные службы, представители администрации Сыктывдинского района. Были установлены предупреждающие знаки, руководством муниципалитета решается вопрос о проведении восстановительно-ремонтных работ.

По словам специалистов дорожной службы, размер обвала – примерно 50 метров в ширину и 5 метров в глубину. Автомобильное движение по этому участку невозможно.

Лекарства и продукты по заявкам

В понедельник, 19 апреля, в зале администрации Сыктывдинского района под руководством главы муниципалитета Любови Дорониной состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждали, как помочь жителям деревни Шыладор, как доставлять им продукты питания, лекарства. А также решали вопрос по восстановлению движения на данном участке дороги.

– Сейчас мы обеспечили подвоз продуктов, – говорит глава села Слудка Наталья Косолапова. – Есть договоренность с частным предпринимателем, который будет до разрушенной дороги подвозить продукты и лекарства по заявкам жителей. Там его будет встречать другой человек и доставлять уже до населения. Квадроциклы для доставки продуктов и лекарств предоставит 1-й пожарно-спасательный отряд Сыктывкарского гарнизона, который будет также контролировать ситуацию с лесными пожарами и при необходимости предоставит в населенный пункт дополнительные мотопомпы и пожарные рукава.

Представители дорожной компании, обслуживающей трассу, обещали в ближайшее время соорудить мостки для пешеходов.

Главный врач Сыктывдинской ЦРБ сообщил, что в Шыладоре имеется «Домовое хозяйство», где есть обученный человек, способный оказать первую доврачебную помощь, имеется необходимый запас лекарств. При необходимости экстренную помощь окажет Центр медицины катастроф. Единственный льготник обеспечен запасом инсулина на 2 месяца.

По словам руководителя Сыктывдинской райадминистрации Любови Дорониной, восстановление данного участка станет приоритетным для администрации вопросом дорожной деятельности на ближайшее время. Введение режима ЧС позволит использовать для ремонта средства из резервного фонда района. Однако объем работ предстоит большой, и администрация в течение месяца подготовит все необходимые документы для выделения средств на восстановительные работы из резервного фонда правительства Коми.

Екатерина МАКАРОВА.