Впервые с начала пандемии коронавируса в республике число заболевших, занявших койки в специальных ковидных больницах, превысило тысячу. Даже на пике распространения заболеваемости такой показатель не достигался, сообщает информагентство «БНК».

На первом заседании правительства после избрания нового главы Коми 24 сентября руководитель республики Владимир Уйба кратко рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе.

– Мы впервые сегодня перешагнули тысячекоечную заполняемость [больными коронавирусом]. Такого у нас не было в самый разгар пандемии – в апреле и мае. Это говорит, с одной стороны, о том, что мы хорошо выявляем больных и их сразу госпитализируем. Но, хочу сказать, что не только эффективность выявления, но и уровень заболеваемости растет.

Глава Коми призвал людей соблюдать меры безопасности – носить маски, обрабатывать руки антисептическими средствами. Особое внимание надо уделить людям старше 65 лет, к ним следует относиться бережно, сохранить их здоровье. Также нельзя допустить из-за коронавируса остановки работы предприятий и экономики в целом и наложения пандемии COVID-19 на сезонную заболеваемость гриппом. Во втором случае должна помочь вакцинация, считают региональные власти. Напомним, в 2020 году в республике намерены привить от гриппа не менее 60% населения.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Борис Александров в своем докладе также затронул тему распространения коронавируса в Коми. По его словам, в стационаре находится 1013 человек, амбулаторно лечится – около 800. Действуют семь ковидных госпиталей с 1362 койками. Планируется развертывание еще 150, они будут готовы на следующей неделе.

Закупают препараты для лечения, в том числе наиболее современный фавипиравир. Минздрав России разрешил использовать его для амбулаторного лечения, ранее его могли применять только в стационаре. Сейчас идут закупки для полной обеспеченности амбулаторной сети лекарством, завершатся они в октябре.

Положительно показал себя метод лечения кислородно-гелиевыми смесями, поэтому планируется дополнительная поставка необходимых для этого лекарств во все ковидные больницы Коми.