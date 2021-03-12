Э. Мезак был задержан около пяти часов утра при вылете из Сыктывкара в Москву на судебное заседание Московского городского суда по делу правозащитницы Марины Литвинович (ей вменен административный штраф в размере 150 тысяч рублей).

Основанием для ареста сыктывкарского юриста стало возбужденное против него дело об административном правонарушении за неповиновение полиции во время несогласованного митинга 31 января 2021 г.

Задержанного привезли в спецприемник УМВД России по городу Сыктывкару, где заместитель начальника ОИАЗ Александр Патов оформил на него протокол задержания. Все это время Эрнест выкладывал в соцсетях короткие сообщения. Около 21 часа появилась последняя информация о том, что судья Елена Коюшева выписала ему 12 суток административного ареста.

Такая мера пресечения в отношении участников двух митингов, прошедших в Сыктывкаре в последнее время, выбрана впервые. До того, насколько известно редакции «Трибуны», к участникам «прогулок» применялись более «легкие» меры. В основном, штрафы от 5 до 20 тысяч рублей.

На протяжении многих лет Эрнест помогал экоактивистам и Комитету спасения Печоры. Боролся за получение первого в России статуса «Объект всемирного наследия» для национального парка «Югыд ва» и за чистоту удорской тайги, оказывал юридическую поддержку защитникам Шиеса и т.д.