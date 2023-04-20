Пицца по-коми и другие блюда (Блиц от 21 апреля)

С 21 по 23 апреля в Коми впервые пройдут Дни региональной кухни.

Сразу 12 заведений общественного питания республики представят специальное меню из блюд коми кухни и местных продуктов. Гостей ожидает оленина в индийском чае, тартар из хариуса, пицца «Коми-пеперони», «Безе Павлова» с муссом из морошки, борщ по-коми и многое другое. Проект направлен на популяризацию традиционной кулинарии республики, продвижение местных производителей продуктов, повышение профессионализма и улучшение качества обслуживания в сфере питания.

Казна экономит на дорогах

В этом году в Коми на дорожные работы будет выделено более 6 млрд рублей. Это значительно меньше, чем в прошлом (было 10 млрд руб.).

Как рассказала первый зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева, выступая 19 апреля с отчетом в Госсовете, в 2022-м в республике было отремонтировано 207 км дорог. В 2023 году собираются отремонтировать лишь 67 км дорог регионального значения.

Еще четверо погибших

На этой неделе стало известно о гибели на Украине нескольких наших земляков.

Уроженец Коми Владимир Стрельников в зону спецоперации отправился рядовым по контракту. Погиб 12 марта в Кременском районе ЛНР. Ему было 52 года. За героизм и стойкость посмертно награжден орденом Мужества. 17 апреля в Ижме простились с 47-летним Андреем Висковым. До отправки добровольцем в зону СВО он работал в ООО «Изьвалес» и дорожном строительстве. В ходе спецоперации на Украине погибли также Николай Пашкеев из Воркуты и младший сержант Алексей Левшов из Инты.

Мамаша легко отделалась

Сыктывкарке, оставившей новорожденного ребенка возле мусоропровода в одном из домов, вынесли приговор.

12 февраля этого года 23-летняя женщина родила здорового ребенка. Спустя 4 дня она была выписана из перинатального центра и на такси отправилась домой. Однако сожитель запретил ей возвращаться домой с ребенком, поэтому сверток с малышом мамаша оставила в подъезде дома напротив. Плач младенца услышал жилец дома, который вызвал «скорую» и полицию. Личность матери была установлена уже через несколько часов. Мировой судья назначил ей наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Женщина написала официальный отказ от ребенка.

В магазин – с чужой картой

Пьяный житель Емвы нашел чужую карту и потратил 2805 рублей.

В декабре мужчина зашел в квартиру спящего знакомого и заметил на полу в одной из комнат банковскую карту. Мужчина несколько раз расплатился картой в кафе и магазинах, после чего ее выкинул. В ходе разбирательства злоумышленник вернул владельцу 2 тысячи рублей и получил наказание – год лишения свободы условно.

Шествия не будет

Традиционное майское шествие «Бессмертного полка» в этом году решено не проводить.

Сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Геннадий Иванов рассказал, что в акции смогут принять участие автомобилисты – им предложили разместить празднично украшенные портреты ветеранов на задних или задних боковых стеклах. Кроме того, все желающие смогут «прикрепить фотографии героев своих семей к одежде», чтобы «не расставаться с ними в течение всего дня».

Напомним, в 2020 и 2021 годах «Бессмертный полк» проводили в онлайн-формате из-за коронавируса. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате. С чем связана отмена шествия в этом году, не объясняется, но не исключено, что сделано это в целях безопасности участников.

Полицейские сдали кровь

Сотрудники МВД по Коми провели акцию «Za Жизнь», приуроченную к Национальному дню донора.

Участие в мероприятии приняли более 50 полицейских различных подразделений: кинологи, дознаватели, автоинспекторы, следователи, эксперты-криминалисты, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, оперативники. Среди них опытные доноры, которые на протяжении долгого времени помогают людям, а также те, кто решил только сейчас внести свою лепту в доброе дело. В результате акции республиканский банк крови пополнился более чем на 20 литров.

На Вахту Памяти

Поисковики отряда «Северная звезда» отправились в Беларусь, Смоленскую и Новгородскую области.

Этот сезон для поисковиков особенный. Поисковое движение в республике отмечает 20-летие. Сегодня в Коми уже 13 поисковых отрядов. Добровольцы помогают в поиске и установлении фронтовых судеб участников Великой Отечественной войны.

Каждый третий – курильщик

Коми вошла в лидеры рейтинга самых курящих регионов страны.

Число курящих жителей России в прошлом году снизилось на 5,8%, или на 1,4 млн человек, сообщает Росстат. Однако пагубной привычке продолжают предаваться еще 23 млн человек (почти 20% населения). Среди самых курящих регионов – Республика Алтай (табачную продукцию употребляют 34% взрослых), Сахалинская и Магаданская области (33,5 и 31,9%), Ненецкий автономный округ (30%) и Республика Коми (29,6%). Менее всего курят жители Чечни (3,3%), Ингушетии (4%), Дагестана (6%). В целом по России, согласно исследованию, курит каждый третий мужчина.

Как стать банкротом

Чтобы начать процедуру личного банкротства, можно подать заявление в МФЦ.

Правительственная комиссия одобрила законопроект, расширяющий применение внесудебной процедуры личного банкротства. Он предусматривает, к примеру, повышение до 1 млн рублей порог, когда гражданин сможет без суда пройти процедуру банкротства. В первую очередь возможность избавляться от долгов в упрощенном порядке получат социально незащищенные категории граждан, чьим единственным доходом являются пенсии или социальные пособия.

Дело вернули в Сыктывкар

С фигурантов «дела Гайзера» пытались взыскать почти полтора миллиарда рублей.

Третий кассационный суд Санкт-Петербурга вернул дело о взыскании ущерба на новое рассмотрение. Основанием для отмены принятого ранее решения стали нарушение или неправильное применение норм материального права. Напомним, речь идет об иске регионального Минимущества к Гайзеру, Чернову, Торлопову, Веселову, Моториной, Кудинову, Молярову, Смешному и Москвину о взыскании суммы ущерба от якобы недополученных средств в виде дивидендов по акциям ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».