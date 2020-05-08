Пичугин не теряет надежды, что его судьбу будут решать присяжные

Дело Пичугина в Коми могут рассмотреть присяжные заседатели.

Громкий уголовный процесс по делу о бандитизме Верховный суд РК начал рассматривать весной этого года. На скамье подсудимых оказались 17 фигурантов во главе с «вором в законе» Юрием Пичугиным.

Еще на предварительном слушании «пичугинцы» и их защитники ходатайствовали о суде присяжных. Но их ходатайства Верховный суд РК отклонил. Защита обвиняемых это решение обжаловала. Как выяснил «Комиинформ», жалобы обвиняемых и их адвокатов были рассмотрены во Втором апелляционном суде общей юрисдикции Санкт-Петербурга. Суд, изучив материалы дела, отменил решение Верховного суда РК и направил на новое судебное разбирательство. Теперь Верхсуд Коми должен вновь рассмотреть вопрос об участии присяжных.