Летом 1918 года приват-доцент Питирим Сорокин – член «Союза возрождения России» – был объявлен врагом советской власти, скрывался в северном лесу, а осенью публично отрекся от политической деятельности, сдался чекистам и чудом избежал расстрела.

В 1922 году его вместе с сотнями представителей русской интеллигенции выслали за границу, после чего советская власть вроде бы навсегда потеряла к нему интерес. Лишь спустя многие годы стало известно, что легендарный советский разведчик Александр Феклисов посещал профессора Сорокина в его американском доме в городке Винчестер возле Бостона.

Две жизни

В судьбах этих людей – советского коммуниста Феклисова и русско-американского ученого Сорокина – есть что-то общее. Оба вышли из низов: родителями Питирима Александровича были коми крестьянка и русский ремесленник, а Александр Семенович родился в многодетной семье железнодорожного стрелочника. Питирим рано потерял мать, в десять лет ушел с братом от отца, странствовал по коми селениям в поисках работы. Однако сумел поступить в Психоневрологический институт и окончить с отличием Санкт-Петербургский университет.

Феклисов появился на свет на четверть века позже Сорокина. В 15 лет, чтобы прокормить себя и родителей, устроился в железнодорожное депо. После подготовки на специальных курсах он поступил в Московский институт инженеров связи.

На этом биографические сходства заканчиваются. Питирим Александрович сразу показал себя незаурядным студентом и даже заслужил от одного из профессоров кличку «наш молодой Жан-Жак Руссо». Учебу он совмещал с революционной деятельностью. После Февральской революции редактировал эсеровскую газету «Воля народа», был личным секретарем премьера Временного правительства Александра Керенского, участвовал в работе Комитета по разработке правил и процедур Учредительного собрания и был избран депутатом от Вологодской губернии. В США стал основателем и первым деканом социологического факультета Гарвардского университета, опубликовал множество научных трудов, главным из которых считал «Социальную и культурную динамику». В ней он изложил собственную теорию движущих сил общества в различные периоды истории.

Александр Семенович первый курс закончил круглым троечником. Правда, сумел подтянуться и получить в итоге красный диплом. Но вместо работы по специальности его направили в Школу особого назначения, где готовили разведчиков. Затем последовали три длительные зарубежные командировки с дипломатическим паспортом на имя Александра Фомина. Результатом его деятельности стало огромное количество добытой секретной информации, в том числе и непосредственно связанной с производством ядерного оружия.

Пробивая «железный занавес»

Их первая встреча произошла осенью 1942 года. Как пишет Феклисов в своих воспоминаниях, он прибыл в Бостон для выступления на митинге, организованном местным отделением общественной организации «Помощь воюющей России».

Сорокин в те годы входил в руководство Бостонского отделения этой организации и лично встретил Александра Семеновича в аэропорту. Разумеется, Питирим Александрович и не подозревал, что встречает шпиона. Ученый полагал, что Феклисов был сотрудником консульства СССР в Нью-Йорке. Поэтому профессор был очень рад знакомству. Он признался, что Феклисов стал первым советским человеком, с которым ему довелось разговаривать в США. Первым делом Сорокин выразил сочувствие в связи с предательским нападением на Родину фашистской Германии и заверил, что делает все возможное, дабы хоть на самую маленькую толику ослабить тяжкие страдания своего народа.

После митинга Феклисов и Сорокин расстались, чтобы вновь увидеться только через 20 лет. За эти годы разразилась «холодная война». Но еще до нее Питирим Александрович написал книгу «Россия и Соединенные Штаты», посвященную сравнительному историко-социологическому анализу двух стран. По мнению ученого, между этими двумя странами никогда не было фундаментальных противоречий на уровне жизненно важных ценностей. И он призвал построить новое общество, свободное от угрозы войны. Позже такой взгляд назовут «конвергенцией», то есть сближением.

Феклисов же оказался на самом передовом рубеже «холодной войны». И именно ему вместе с американским тележурналистом Джоном Скали удалось в критический момент предотвратить перерастание ее в «горячую».

Это произошло в разгар Карибского кризиса 1962 года, когда Никита Хрущев, узнав, что на территории Турции располагаются американские ракеты с ядерными боеголовками, решил разместить аналогичное оружие на Кубе. Операция проводилась в строжайшем секрете, об этом не знали даже советские дипломаты. Но ракеты зафиксировал американский самолет-разведчик U-2. Военные США предложили президенту Джону Кеннеди нанести превентивный удар по Кубе.

Дипломатические переговоры быстро зашли в тупик, и тогда Скали и Феклисов, встречаясь в ресторанах, сумели выработать условия прекращения конфликта: советские ракеты убирают с Кубы в обмен на снятие блокады и публичный отказ от вторжения. Кроме того, Джон Кеннеди должен обещать убрать ракеты из Турции.

Эти предложения Скали передал хорошо лично ему знакомому брату президента Роберту Кеннеди, а Феклисов переправил советскому руководству по линии КГБ. Обе стороны согласились с этими условиями, и мир избежал ядерной катастрофы.

Бутылка водки на столе

После этой истории резидент советской разведки в Вашингтоне Феклисов (а для американцев – советник посольства Фомин) стал в Америке популярным. Его даже пригласили выступить перед студентами Гарвардского университета. Заодно он решил встретиться с Сорокиным.

Питирим Александрович был рад принять Фомина-Феклисова в своем доме в пригороде Бостона. В качестве подарка разведчик привез бутылку «Столичной», баночку с икрой и коробку конфет. Сорокину было уже 73 года, но он выглядел крепким мужчиной. За столом он признался, что давно не потребляет спиртного, но за встречу с соотечественником согласился выпить водки. И разговор потек сам собой.

Американского профессора интересовала жизнь в Советском Союзе, которая изменилась после смерти Сталина. При этом Питирим Александрович показал себя весьма проницательным человеком. Заверениям Фомина-Феклисова в том, что с культом личности покончено и на XX съезде КПСС принят принцип коллективного руководства, Сорокин не поверил. По его словам, пока в стране не установят прямые выборы руководителей, за одним культом личности будет следовать другой.

Поговорили и о русских эмигрантах в США. По заверениям Сорокина, многие из них готовы стать друзьями СССР, а некоторые готовы вернуться и работать на свою Родину. Из этого разговора разведчик сделал вывод, что профессор не держит зла на Советский Союз и желает ему процветания.

Коммунизм – это утопия

В июле следующего года Феклисов вновь приехал в Бостон по служебным делам и не преминул еще раз увидеться с Сорокиным. Он и его жена Елена Петровна встретили Александра Семеновича также тепло, а за столом разведчик завел разговор о возможности построения коммунизма к 1980 году. Профессор счел это пустым бахвальством. По его мнению, даже социализм к советским людям придет нескоро. К провозглашенной Советским Союзом политике мирного сосуществования Сорокин отнесся одобрительно, но посчитал, что советские пропагандисты напрасно преподносят ее как новую форму классовой борьбы. На Западе это воспринимается как подстрекательство трудящихся на борьбу со своими правительствами.

– Не пойму, почему ваши теоретики ополчились на мою теорию конвергенции? Ведь это же вариант вашей политики мирного сосуществования, – сказал по этому поводу профессор. – Никто ведь не знает, какими будут СССР и США через пятьдесят лет. Ваши ученые-обществоведы – схоласты и догматики. Неужели они не видят, что конвергенция уже идет во всех областях науки, экономики, политического устройства, культуры, искусства, образования, социальных отношений, спорта, развлечений?

В последний раз Феклисов с Сорокиными встретился в Вашингтоне, куда приехали профессор с женой, и разведчик пригласил их в ресторан. Наговориться вволю им не пришлось, поскольку супруги торопились в аэро-

порт. Беседа в основном касалась возможности посещения Питиримом Александровичем Советского Союза.

Больше свидеться им не довелось. В 1964 году у Феклисова истек срок его командировки. А спустя четыре года Сорокина не стало.

Помешали диссертации

В своих мемуарах Феклисов не разъясняет потайной смысл своих встреч с Сорокиным, поэтому приходиться строить догадки. Безусловно, никаких государственных тайн ученый-социолог сообщить разведчику не мог. Какой-либо угрозы для Советского Союза профессор не представлял. Однако многие эмигранты из России изъявляли желание посетить свою утраченную Родину. В частности, неоднократно бывал в СССР и встречался с коллегами изобретатель телевизора Владимир Зворыкин. Такого рода обмен опытом шел только на пользу обеим сторонам.

О своих встречах с Сорокиным разведчик подготовил справку, в которой рекомендовал устроить приглашение в СССР Питирима Сорокина с женой. Этот вопрос рассматривался в Международном отделе ЦК КПСС. Окончательного решения там так и не приняли. Основной аргумент против был таким: как мы можем его пригласить, когда в Советском Союзе защищены два десятка диссертаций по теме: «Критика социологических теорий П. Сорокина»?

Игорь БОБРАКОВ.