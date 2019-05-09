По главной улице с оркестром

В столице республики празднование по традиции началось с церемоний возложения цветов и митингов у памятников и мемориальных комплексов «Вечная слава» и «Скорбящий воин». После этого состоялось шествие ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, активистов ветеранских движений, а также прошла акция «Бессмертный полк».

На Стефановской площади состоялись митинг и парад войск гарнизона, в сквере за памятником вождю пролетариата была организована «полевая кухня» для ветеранов, прошла концертная программа профессиональных творческих коллективов.

Праздничные мероприятия состоялись и на отдельных площадках города. К примеру, на площадке «под часами» жителей и гостей города ждал музей с демонстрацией экспонатов, найденных поисковыми отрядами. Там же прошла акция «Узнай судьбу фронтовика», выставка инженерно-саперного оборудования, патриотический квест «Наследники победителей».

На площади возле Свято-Стефановского кафедрального собора прошли флешмоб «Песни Победы», лития, концертная программа, пленер, арт-проект «Победа». У мемориального комплекса «Вечная слава» состоялся ежегодный фестиваль городских хоровых коллективов «Красная гвоздика». Завершились торжества праздничным салютом на запасном поле республиканского стадиона.

Праздничные мероприятия прошли также в Эжвинском районе, поселках Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Седкыркещ.

В Ухте торжества начались у Мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь состоялся митинг «Не забыть нам подвиг их Великий!». После этого улицы заполнили колонны «Бессмертного полка». Затем на Первомайской площади состоялось театрализованное представление «Дорогами Победы», а на площадях города прошли массовые гуляния и концерты.

В Усинске у памятника Воинам трех поколений состоялась церемония возложения цветов, которая завершилась минутой молчания и троекратным залпом из стрелкового оружия.

После митинга был дан старт шествию колонны «Бессмертного полка». По его завершению состоялся парад на площади Босовой, затем праздник продолжил фестиваль военно-патриотической песни «Помним. Любим. Гордимся».

В День Победы в Воркуте прошел парад и был запущен праздничный салют. Все главные церемонии 9 Мая проходили на главной площади. Начались они с возложения цветов к памятным знакам, после чего состоялся торжественный митинг и шествие трудовых коллективов. После этого прошло шествие «Бессмертного полка».

По традиции праздничные парады и представления сопровождались концертами, песнями, плясками с участием известных звезд эстрады и популярных артистов.

В честь праздника состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.

В Сыктывкаре на территории центрального стадиона состоялись эстафеты среди дошколят, школьников, трудовых коллективов и главный забег среди команд вузов, сузов и спортшкол.

В Ижме мероприятие прошло 8 мая, в нем участвовали сборные команды школьников, представители организаций и предприятий. В Емве забеги в пять этапов состоялись в День Победы, в Ухте легкоатлетическая эстафета прошла 7 мая. В Корткеросе забег по центральной улице состоялся 8 мая, в Койгородке смешанные команды стартовали 9 мая, в Объячево эстафета «Факел Победы» прошла 8 мая, а в Жешарте легкоатлеты бежали 9 мая.