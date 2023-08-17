По путям не ходи! (Блиц от 18 августа)

Госдума приняла поправки в Административный кодекс РФ и повысила штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте.

Согласно поправкам, штраф за правонарушение вырастет со 100 до 500 руб. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях наказание будет строже – 1500 руб. Закон вступил в силу 11 августа. Привлекать к административной ответственности будут, если в пределах одного километра, где человек вышел на пути, есть специально оборудованное место для перехода, в том числе тоннель или мост.

Отмечаем пять дней

22 августа – День Республики Коми. Праздничные мероприятия начнутся уже 18 августа.

В течение пяти дней в Сыктывкаре можно посетить различные выставки и концерты, приуроченные к 102-й годовщине республики, прокатиться на ретропоезде и увидеть балет «Яг-Морт» в театре оперы и балета. Основные мероприятия пройдут на Стефановской площади и в парке им. Кирова.

И снова потери

В ходе СВО гибнут наши земляки.

За последнее время в Коми пришли три скорбные вести. Так, стало известно о гибели воркутинца Александра Хасанова, который служил в должности номера расчета гранатометного взвода батальона морской пехоты. 7 августа погиб уроженец деревни Даниловка младший сержант запаса Иван Мезенцев. До отправки в зону СВО в составе добровольческого отряда БАРС он проживал в Печоре. 17 августа в селе Корткерос простились с земляком Игорем Михеевым.

40 лет без капремонта

Проектировать новый детский сад в ижемском селе Кипиево закончат в 2024 году.

Администрация Ижемского района разместила на портале госзакупок аукцион на разработку проектно-сметной документации для строительства детсада. Максимальная цена контракта составляет 6,2 млн рублей. Торги состоятся 25 августа. Здание действующего садика было построено полвека назад, а пристройка к нему – в 1983-м. С тех пор сооружения капитально не ремонтировались. Предполагается, что новый детский сад построят рядом с существующим, а затем старое здание снесут. Но все это будет не ранее 2025 года.

Мошенники не дремлют

С начала года жители Коми отдали аферистам полмиллиарда рублей.

И это больше, чем за весь 2022-й. Причем если раньше на уловки мошенников больше попадались пожилые люди, то теперь и молодежь. Замначальника отдела при МВД по Коми Денис Безгачев привел статистику по киберпреступлениям: ущерб от телефонных и интернет-мошенничеств вырос на 137%: 237 млн – в прошлом году, свыше 500 млн – в этом году. Число жертв среди детей до 18 лет увеличилось на 85%, среди жителей с 18 до 24 лет – на 30%, с 25 до 29 лет – на 24%.

Арабов остался под стражей

14 августа Верховный суд Коми отклонил апелляционную жалобу начальника управления городского хозяйства администрации Воркуты, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Арабов просил назначить более мягкую меру пресечения в виде залога в размере 1 млн рублей или домашнего ареста. Напомним, обвиняемый был арестован 30 июля.

Писала дипломы за взятку

В Ухте осудили преподавателя Индустриального института (среднего профессионального образования) УГТУ.

Женщина брала денежное вознаграждение за написание дипломной работы, доклада и презентации к нему. Кроме того, она совершала подлог, оформляя документы о прохождении производственной практики и принятие зачета без фактической ее защиты. Преподаватель получила взятки от трех студентов по 40 тысяч рублей от каждого. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1 млн 200 тыс. рублей, с лишением права в течение 3-х лет заниматься преподавательской деятельностью.

ФАС заблокировала аукцион

К участникам аукциона по оцифровке деревьев в Сыктывкаре применялось «лишнее требование».

Напомним, 14 августа должны были состояться торги на обследование и анализ зеленой инфраструктуры столицы с максимальной ценой контракта в 4,8 млн рублей. Однако один предприниматель подал жалобу, и они не состоялись. Антимонопольная служба установила, что одним из критериев оценки конкурсных заявок было наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Сыктывкара. Таким образом, участники, ранее выполнявшие аналогичные работы в столице Коми, были поставлены в более выгодное положение и ограничивают конкуренцию при проведении торгов.

В память о геологе Сенюкове

В Москве установят мемориальную доску советскому геологу-нефтянику из Коми.

Церемония пройдет в рамках торжественных мероприятий, посвященных 102-й годовщине образования Республики Коми. Доску откроют 18 августа на доме № 17 по ул. Тверской, где жил заслуженный деятель науки и техники Коми АССР Василий Сенюков. Напомним, что В. Сенюков – единственный из коми ученых является трижды лауреатом Сталинской (Государственной) премии. Похоронен в Москве на Введенском кладбище.

На свалки и приюты

Муниципалитеты получат из бюджета Коми 31,5 млн рублей.

Об этом сообщила на еженедельном оперативном совещании первый зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева. Так, администрации Прилузского района выделят 2,5 млн рублей на рекультивацию и ликвидацию несанкционированных свалок. Еще 31,5 млн рублей направят в муниципальные образования на организацию отлова, стерилизации и вакцинации бродячих собак.

Инвалид ответит за кастрюлю

Интинка получит компенсацию с мужчины, который опрокинул на нее кастрюлю с кипящим бульоном.

Женщина рассказала в суде, что во время ссоры в лесной избушке мужчина несколько раз ударил ее ногой по телу, а позже специально опрокинул на нее и ее несовершеннолетнюю дочь кастрюлю с кипящим бульоном… В итоге интинка подала иск на обидчика о компенсации морального вреда в размере 750 тысяч рублей. Суд обязал его выплатить 365 тысяч рублей. Ответчик подал апелляцию, указав, что не работает, является инвалидом по зрению. Однако Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения.