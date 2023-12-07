Почем вы, елки зеленые? (Блиц от 8 декабря)

Новогоднюю елку можно купить в магазине, а можно заготовить и самостоятельно. Но для этого надо оформить договор купли-продажи с лесничеством (за самовольную порубку – штраф).

Стоимость дерева зависит от его высоты: при высоте до 1 м – 44 руб., до 2 м – 66 руб., до 3 м – 88 руб., до 4 м – 110 руб., свыше 4 м – 221 руб. В этом году елки «от лесничеств» подорожали в среднем на 3 рубля.

Минус три миллиарда

За 9 месяцев 2023 года предприятия Коми заработали на 3,3 млрд меньше, чем годом ранее.

По данным Комистата, сальдированный финансовый результат организаций составил 90,1 млрд рублей. За тот же период прошлого года – 93,4 млрд. Прибыль в размере 109,7 млрд получили 165 организаций, убыток на сумму 19,7 млрд – 75 организаций. При этом общий убыток вырос в 3 раза. Наиболее прибыльными оказались предприятия добывающей отрасли. Отрицательный финансовый результат зафиксирован в водоснабжении и утилизации отходов.

И снова горькие вести

В ходе спецоперации продолжают гибнуть наши земляки.

Это старший лейтенант Василий Васильчук из Воркуты. До СВО он проживал в селе Визинга. Служил в должности заместителя командира мотострелковой роты. Александр Мышаев из Сыктывкара был стрелком мотострелкового отделения. Андрей Какаулин, ранее проживавший в Троицко-Печорске, уехал на СВО по мобилизации в 2021 году из Набережных Челнов. Там же 1 декабря похоронен. Рядовой Александр Сапожников из села Деревянск Усть-Куломского района, служил командиром боевой машины мотострелкового отделения.

Запчасти стремительно дорожают

С 19 декабря вступят в силу новые справочники средней стоимости запчастей.

Именно по этим справочникам рассчитываются выплаты по ОСАГО. Средняя стоимость запчастей по сравнению с ценами предыдущей версии от 19 сентября увеличится в среднем на 9,8%. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). Средняя выплата по ОСАГО в октябре этого года достигла нового рекорда, впервые превысив 100 тыс. рублей.

50 тысяч к памятной дате

28 жителей Коми получат в декабре выплату к 80-летию освобождения Ленинграда.

Единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей получат 28 человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Отделение Социального фонда по Республике Коми осуществит выплату в декабре 2023 года, она поступит вместе с пенсией. 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады будет отмечаться 27 января следующего года.

Копать надо глубже

В текущем году со дна рек подняли 640 тысяч кубометров грунта.

Работы провели на критических участках рек Печора, Вычегда и Сысола, где в период навигации возникали сложности с прохождением судов. Самое большое количество грунта – 586 тысяч куб. – подняли с участка от Печоры до Нарьян-Мара. Это обеспечило бесперебойное движение судов и паромов по реке. На устье Вычегды в сыктывкарском местечке Лемью в результате дноуглубительных работ вывезли 32 тыс. куб. речного грунта. На Сысоле у захода в затон «Красный водник» до устья Вычегды вывезли более 19 тыс. куб.

Конец «Зеленецких Альп»

Поиски инвестора для школы сноуборда и горных лыж «Альпика» не увенчались успехом.

Напомним, 19 октября в соцсетях появилось сообщение о том, что лыжную базу «Зеленецкие Альпы» хотят продать. В сложном положении оказалась и школа сноуборда и горных лыж «Альпика», которая базировалась там. Зампред правительства Коми Евгений Пономаренко пообещал приложить все усилия для сохранения спортшколы, однако недавно «Альпика» закрылась.

Федорко получил Гран-при

В рамках празднования 75-летия города Печоры на сцене городского объединения «Досуг» прошел двухдневный открытый муниципальный фестиваль-конкурс «Огни Печоры».

Как сообщает администрация Печоры, в этом году в фестивале приняли участие коллективы и вокалисты из Печоры, Ижемского района и исполнители из Сыктывкара и Инты. Обладателем Гран-при фестиваля стал интинец Андрей Федорко.

В магазинах полно мандаринов

Благодаря зарубежным поставкам мандарины в России подешевели.

По информации Росконтроля, в Россию перед Новым годом ввезли рекордное количество этих цитрусовых – 550 тысяч тонн (на 10% больше, чем годом ранее). Мандарины поставили девять стран мира: Китай, Пакистан, Аргентина, Турция, Марокко, Абхазия, Иран, Египет и ЮАР. Причем Абхазия и Иран увеличили поставки в три раза, а Китай – в 4,5. Самые дорогие мандарины из ЮАР, их цена составляет 450 рублей за кг, цена других варьируется от 50 до 400 рублей.

Рыбаки ночевали в лесу

6 декабря Прилузский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС выезжал на поиски четверых рыбаков.

Четверо мужчин отправились в район д. Ловля на р. Сокся и пропали. Температура воздуха в это время опустилась до минус 33 градусов.

Спасатели выехали в предполагаемое место поиска. До реки нужно было преодолеть около 20 км от Ловли и еще 10 км по лесу. Вечером спасатели наткнулись на мужчин, которые шли по лесной дороге к трассе «Вятка». Выяснилось, что рыбаки на двух автомобилях поехали на реку. С собой взяли снегоход и мотособаку. Но снегоход сломался, и мужчинам пришлось заночевать в лесу.

Жулики обманывают детей

9-летний мальчик оформил на отца кредит и перевел деньги мошенникам.

В полицию Сыктывкара обратился 44-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что с его сыном в чате известной сетевой игры связался незнакомец и предложил пройти обучение по усовершенствованию игровых навыков. От ребенка требовалось перейти в мессенджер и выполнить ряд действий с банковским приложением родителей. Мальчик попросил телефон у отца, а затем под диктовку лженаставника поменял пароль в онлайн-банке через СМС-сообщение, оформил кредит на 12 тысяч рублей и перевел средства на неизвестный счет. После получения денег аферист заблокировал переписку.