Почему талантливые люди бегут из столичного театра?

Главный балетмейстер Наталья Терентьева намерена покинуть республиканский театр оперы и балета. По информации из неофициальных источников, причина — конфликт с руководством.

О закулисных скандалах в столичном «храме Мельпомены» и о претензиях ряда известных артистов в адрес директора наша газета рассказывала еще в прошлом году. Из-за этого, в частности, ушла из театра и ведущая солистка Оксана Клипка («Трибуна» от 30 ноября 2017 г.). Критические замечания высказывали и артист Евгений Гаврилов, и певица Альфия Коротаева, которые тоже покинули театральную сцену. А теперь, похоже, настала очередь и Натальи Терентьевой.

Есть билет на балет?

Причем балетмейстер покинет пост, не дождавшись ни конца сезона, ни даже традиционного весеннего фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс», косторый планировалось провести в мае. Кстати, вызывает удивление, что до сих пор нет его рекламы, не открыта продажа билетов. Похоже, что в театре до сих пор не утверждены ни сроки его проведения, ни афиша. Пожалуй, за всю историю фестиваля (первый «Тулыс» состоялся в 1991 году) такой неопределенности и неорганизованности еще не было.

Но отставка главного балетмейстера станет неожиданностью только для тех, кто не знаком с театральной кухней. На самом деле разногласия Натальи Терентьевой с директором Дмитрием Степановым возникли, вероятно, давно и носят, что называется, системный характер.

В театре говорят о том, что, приблизив к себе отдельных артистов балета и фактически выведя их из подчинения главному балетмейстеру, директор сломал существующую систему управления в балетной труппе. Смешивание рабочих и личных интересов привело к нездоровым настроениям, появлению группировок, дележу власти, что ударило по авторитету руководителя балета. В таких условиях любой уважающий себя балетмейстер вряд ли сможет работать.

Живая труппа

Уход Терентьевой станет серьезной потерей для театра. За полтора с небольшим года работы здесь (с августа 2016-го) Наталья Алексеевна успела поставить два сложнейших спектакля: «Дон Кихот» и «Баядерку» Л. Минкуса. Оба названия — украшение афиши любого театра. Далеко не каждая труппа способна осуществить эти постановки, ибо эти спектакли требуют не только очень сильных солистов, но и большого кордебалета. К примеру, прежняя постановка «Дон Кихота», созданная в 1996 году еще Иваном Паршагиным, после нескольких сезонов показов сошла на нет, потому что состояние балетной труппы театра не позволяло «собрать» и показывать спектакль. «Дон Кихот» не шел в столице Коми около 10 лет. Однако всего два месяца спустя после своего прихода в театр Терентьева подготовила его новую постановку: премьера «Дон Кихота» состоялась в октябре 2016 года. По решению жюри театрального конкурса им. С. Ермолина эта постановка была объявлена лучшим спектаклем Республики Коми. Вручение премии состоялось в республиканском Доме дружбы народов 14 ноября 2017 года на театральном рауте, посвященном 10-летию премии общественного признания в области театрального искусства «Зарни кодзув».

«Баядерка» в постановке Н. Терентьевой, премьера которой состоялась в ноябре 2017-го, также получила наилучшие отзывы профессиональных критиков, прессы и зрителей. А к концерту, посвященному 60-летию театра и прошедшему совсем недавно, в прошлое воскресенье, Н. Терентьева подготовила с труппой знаменитый фрагмент из оперы «Князь Игорь» «Половецкие пляски».

Так что в профессионализме и стремлении поднять балетное искусство в Коми на новый уровень нынешнему главному балетмейстеру отказать нельзя. К слову, Н. Терентьева — еще и кандидат наук по культурологии. Много ли у нас было главных балетмейстеров с научной степенью? И разумно ли театру разбрасываться такими кадрами?

Кадровая чехарда

За последнюю пару лет из театра, помимо Оксаны Клипки, уволился еще ряд ведущих творческих руководителей, в том числе прежний главный балетмейстер Екатерина Самбуева. Только в текущем сезоне из театра ушли три (!) режиссера: Евгений Недокушев (он поставил детский спектакль «Свистопляска в Тридевятом царстве» и несколько концертов), Елена Артюхина (помогла подготовить к гастролям в Ижевске оперетту «Цыганский барон») и Сергей Суворов (поставил государственный концерт к 23 февраля и еще один, прошедший 16 марта). Конечно, все они написали (как под копирку!) заявление об уходе «по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами». Но многие в театре считают — кадровая чехарда связана еще и с тем, что уволившиеся попросту «не сработались» с директором.

Кроме того, не всех творческих работников устраивает и зарплата. Большинство из них получает по 20-30 тысяч рублей. Вряд ли это можно назвать достойным материальным стимулом для артистов. А ведь у многих семьи. В общем, как шутят балерины, «хочешь жить — умей вертеться»…

Между тем годовой доход директора Государственного театра оперы и балета РК Дмитрия Степанова, как указано на сайте Минкультуры Коми, в 2016 году составил свыше 1,5 миллиона рублей. За 2017 год данных пока нет, но на том же сайте можно найти информацию, что среднемесячная зарплата господина Степанова составляла 154 тысячи рублей. Для такой небогатой сферы, как культура, это совсем неплохо.

Но ведь и культура должна что-то получить взамен? Однако результаты деятельности Дмитрия Николаевича за те два с половиной года, что он рулит театром, вызывают вопросы.

Квалифицированные кадры, как видим, из театра уходят. Гастрольные проекты, длившиеся целый ряд лет, прекращают действие (в этом сезоне, впервые за пять последних лет, театр не вывез оперу за рубеж, ездил в Германию только балет). Билеты плохо раскупаются даже на премьерные спектакли. Всю минувшую зиму республиканские СМИ пестрели сообщениями о многочисленных проблемах в театре административного (подчеркиваем) характера. Причем директор неоднократно позволяет себе уйти в отпуск не летом, как весь коллектив, а в самый разгар сезона. Кроме того, он по неделям пребывает в заграничных командировках, необходимость в которых вызывает сомнение.

Конечно, все это не способствует созданию творческой атмосферы. О чем за кулисами говорят многие артисты. Правда, обсуждают они это пока шепотом, как суфлеры из будочки. Но рано или поздно, как считают наши источники, эти проблемы могут выйти в публичную плоскость и закончиться большим скандалом, доселе неслыханным для «тихого» провинциального театра.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Сказки Гофмана» станут ее последним спектаклем

— Да, это правда, я собралась уходить из театра, — подтвердила нам Наталья Терентьева. — Уже написала заявление, оно лежит две недели у директора, он его пока не подписал.

Не хочу говорить о нем ничего плохого, он хороший человек, но мы с ним не нашли взаимопонимания – так бывает. У нас есть разногласия, мы не можем договориться, и у меня ощущение, что директор не заинтересован во мне.

— Мне очень не хочется уходить из театра! — продолжает главный балетмейстер. — Потому что здесь я проработала год и 8 месяцев, и этот театр, его людей полюбила всей душой. Люблю и хор, и знаю всех в хоре, и даже рабочих сцены, монтировщиков декораций — какие там ребята хорошие! Пошивочный, декорационный цеха, художники… Все они прекрасные профессионалы своего дела и замечательные люди! Тут и великолепные солисты оперы, я тоже с ними в хороших отношениях. Конечно, я тут прижилась, этот театр стал мне родным. И мне очень не хочется уходить! Но, увы… Для того, чтобы я осталась, нужно создать нормальные условия работы. А у меня нет хороших единомышленников, нет команды.

Я ведь в этом сезоне не первая ухожу, а четвертая — до меня уволились три режиссера. Первый проработал около года, вторая — два дня, третий — месяц. Мне повезло больше всех: я смогла проработать год и 8 месяцев, но вот тоже приходится уходить. Сейчас я работаю над постановкой «Сказок Гофмана», 22 апреля — премьера спектакля, после него новых проектов у меня нет. Так что после премьеры, вероятнее всего, в начале мая я уеду.

Петр ИЛЬИН.

P.S. Напомним, что 19 января с.г. в «Трибуне» было опубликовано интервью Дмитрия Степанова, в котором он отвечал на претензии в свой адрес, в том числе и со стороны театральной общественности. Директор признал, что «театр испытывает кадровые проблемы», но они, по его словам, постепенно решаются.

Фото БНК.