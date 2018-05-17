Под следствием — шесть руководителей

Во вторник Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения гендиректору ПАО «МРСК Северо-Запада» Александру Летягину, арестовав того до 13 июля. Арестован и его заместитель. Им предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Коммерческий подкуп».

Как уже сообщала «Трибуна», 13 апреля был арестован руководитель «Комиэнерго» Валерий Драйдт. Его заместитель Евгений Сесюк отправлен под домашний арест. Теперь выясняется, что по делу о коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, проходят шесть человек: два генеральных директора и их заместители, а также гендиректор ООО «Механизированная колонна № 24» и коммерческий директор ООО «ТюменьСвязь».

По данным следствия, эта группа получила от представителей коммерческих организаций около пяти миллионов рублей за оказание услуг по договорам подряда, заключенным между организациями и «МРСК Северо-Запада».