Погиб, спасая женщину (Криминал от 11 августа)

24-летний участник специальной военной операции утонул в Вычегде, спасая молодую женщину.

Трагедия произошла в районе переправы Алешино, где сильное течение и множество подводных ям. Вечером в 3 км от берега девушка начала тонуть. Молодой человек бросился на помощь и сумел вытолкнуть ее к берегу, но сам ушел под воду. Водолазы несколько дней ищут тело, но пока безрезультатно.

Любознательный воришка

Сыктывкарские полицейские раскрыли кражу денег из автомобиля.

Водитель грузовика, припаркованного на ночь во дворе дома, сообщил стражам порядка, что из бардачка авто пропали 20 тысяч рублей. Полицейские быстро вычислили похитителя. По его словам, он залез в грузовик из любопытства и, увидев в кабине «наличку», решил ее присвоить. Возбуждено уголовное дело.

Деревенский дебошир

Мировой судья Сысольского судебного участка рассмотрел уголовное дело в отношении 55-летнего жителя деревни Чукаиб.

Судом установлено, что мужчина в течение нескольких дней избивал свою сожительницу. Ему назначено наказание – 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ночная тревога в Ухте

Ночью 9 августа в промышленной зоне Ухты по улице Железнодорожной загорелся грузовой автомобиль, а затем вспыхнули железнодорожные цистерны.

К утру пожар удалось ликвидировать. Полностью сгорели грузовики, пострадали три цистерны. Во время ЧП 48-летний мужчина получил травмы.

Мужчину затянуло в пресс-подборщик

В Государственную инспекцию труда в Коми поступило сообщение о несчастном случае, произошедшем еще в прошлом году.

Во время выполнения своих обязанностей по договору с предпринимателем рабочий попал в пресс-подборщик и получил смертельные травмы.

Рабочего убило током

7 августа в Усинске с работником ООО «Стройиндустрия» стряслась беда.

Мужчина занимался покраской опор ЛЭП, попал под напряжение и скончался от электротравмы.

Гроза принесла беду

В Троицко-Печорском районе зафиксирован лесной пожар. Всего в республике сейчас три действующих лесных пожара.

Пожар обнаружен 9 августа во время лесоавиационных работ. Причиной возгорания стала гроза. Лес полыхает в 10 км от деревни Конашъель, там же неподалеку находится опора ЛЭП. В данный момент площадь пожара 300 кв.м. К тушению еще не приступили.