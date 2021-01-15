На состоявшемся 14 января заседании членов правления Коми республиканского благотворительного фонда жертв политических репрессий обсудили план работы на текущий год и возможные кандидатуры на пост нового председателя правления.

Напомним, ранее эту должность занимал историк Михаил Рогачев, скончавшийся 3 января в больнице Кронштадта. С минуты молчания в память об ушедшем коллеге и началось рабочее заседание.

Директор Института языка, литературы и истории КНЦ УрО РАН Игорь Жеребцов, председатель фонда, напомнил, что гуманитарная наука лишилась творческой личности, олицетворявшей собой целое поколение исследователей коми истории ХХ века, уникального специалиста, которого вряд ли кто сможет в полной мере заменить в ближайшее время. Тем не менее, жизнь продолжается, и нужно продолжать начатое.

Было решено, что главным редактором мартиролога «Покаяние» будет к.и.н. Надежда Игнатова (зав. сектором историко-демографических и историко-географических исследований Российского Севера ИЯЛИ, специалист в области истории спецпереселений, зам. председателя правления фонда «Покаяние»). Ее кандидатура была предложена Игорем Жеребцовым и поддержана другими участниками заседания. При подготовке нового тома будут использованы главным образом материалы фонда, собранные за много лет его работы под руководством М. Рогачева, а также воспоминания о самом Михаиле Борисовиче.

Председатель правления фонда в соответствии с Уставом будет избран на ближайшем собрании учредителей фонда. Тогда же будет переизбрано и правление фонда.

Лиля ВОВК.