Полигон, выйди вон! Места для хранения отходов – это, по сути, мусорные свалки, опасные для людей и природы

Ухтинские экологи считают, что существующие в муниципалитете полигоны включены в госреестр с большими нарушениями, которые необходимо срочно исправлять.

Проектная «немощность»

К проектированию Ухтинского полигона ТБО приступали много раз: в 1974, 1990, 2008 и 2019 годах. Однако администрация МОГО «Ухта» так и не смогла предоставить общественникам документы о завершении проекта. Основная причина – нет положительной государственной экологической экспертизы объекта. Причину этого мы нашли в письме Ухтинской геологоразведочной экспедиции от 13 декабря 1990 года.

«Эксплуатация Ухтинской городской свалки началась в 1987 году по несогласованному проекту, – говорится в этом письме. – Складирование отходов ведется с нарушением санитарно-гигиенических требований, от чего началось загрязнение грунтовых вод. По данным Ухтинской гидрорежимной партии, в водоносном горизонте ежегодно отмечается увеличение хлоридов, сульфатов, минерализации, азотосодержащих элементов, окисляемости. Возникла реальная возможность загрязнения нижележащего водоносного комплекса, используемого для хоз-питьевого водоснабжения; в проекте отсутствуют мероприятия по ликвидации существующей свалки как очага загрязнения подземных вод…».

Еще в постановлении главы администрации Ухты № 288 за 2008 год указывалось, что на имеющемся полигоне ТБО переполнены I-IV карты, дренажная система отсутствует на всех картах полигона. На трех картах отсутствует изолирующий слой котлована, а IV карта исчерпала свои проектные мощности.

Безраздельное царство мусора

Тем не менее, проверяющие из Росприроднадзора в июне 2019 года не нашли фактов негативного воздействия полигона на водные объекты. Такой вывод проверяющие сделали на основании отчета МКП «Ухтаспецавтодор» о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды. Но неужели можно поверить, что с 1990 года (за 30 лет!) свалка стала чище и безопаснее?

Кроме того, проверка Росприроднадзора установила поступление отходов только IV класса опасности. Возникает вопрос: а где могут находиться отходы I-III классов опасности (батарейки, лампы, автошины, бытовые химические вещества и т.д.)? Ежу ведь понятно – все опасные отходы находятся на той же свалке, поскольку раздельного сбора нет до сих пор.

«Зона риска»

Таким образом, представленные Ухтинской администрацией материалы для включения объектов размещения отходов в ГРОРО явно не соответствуют п. 19 Порядка ведения государственного кадастра отходов.

Добавлю, что санитарно-защитная зона для Ухтинского полигона ТБО, по данным проектировщиков реконструкции полигона, в 2019 году составила 2400 метров, а действующий скотомогильник (биотермояма) расположен в тысяче метров от него.

Общественники и экологи Ухты убеждены, что полигоны города вошли в реестр незаконно, они опасны для экологии. Однако мер для исправления создавшейся ситуации не принимается.

Чиновники открыли карты

Недавно зампред российского правительства В. Абрамченко одобрила проект федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Интерактивная карта с источниками образования отходов, объектами инфраструктуры и маршрутами движения ТКО разработана Российским экологическим оператором (РЭО). Эксперты РЭО определили места для размещения новых сортировок и полигонов. В соответствии с федеральной схемой до 2024 года предстоит построить и реконструировать более 850 объектов инфраструктуры. В проект включены более 20 тысяч муниципальных образований.

Настораживает то, что федеральная схема базируется на территориальных схемах обращения с отходами, которые были актуализированы регионами еще в 2019 году. Похоже, что теперь федералы узаконят использование незаконных мусорных полигонов в Ухте.

Валерий ТОРЛОПОВ,

г. Ухта.