Получите – на здоровье! Кому достанется львиная доля средств?

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении почти двух млрд рублей девяти регионам на строительство медучреждений. Коми достанется 413 млн рублей. Минздрав Коми уже «раскидал» эту сумму между объектами.

Так, львиную долю – более 218 млн рублей – потратят в 2021 году на строительство республиканской инфекционной больницы. Республиканский бюджет добавит на эти цели еще 525 млн рублей в этом году и 100 млн рублей – в следующем. Ввод больницы в эксплуатацию должен состояться до 31 марта 2022 года. (По факту, скорее всего, уже в 2023-м.) По проекту существующие корпуса инфекционной больницы подлежат сносу.

Напомним, что проектная документация по строительству инфекционки была разработана еще в 2012 году, затем ее не раз корректировали. Подрядчиком строительства является ООО «Техгазмонтаж» из Санкт-Петербурга. Компания была единственным участником торгов, и контракт с ней был заключен по максимальной цене – 1 млрд 534 млн рублей.

Строительство больницы подрядчик начал по графику, в сентябре 2020 года. Но уже в октябре работы были приостановлены. У Службы заказчика возникли замечания к разработке котлована: подрядчик не выполнил укрепление его стенок в районе старых корпусов медучреждения, хотя это было прописано в проектной документации. Строительство возобновилось только в феврале 2021 года.

15 апреля во время встречи в Общественной палате Коми министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Игорь Кузьмичев признался, что «ситуация была тяжелой», рассматривался даже вариант расторжения контракта. Однако после встречи с министром и первым зампредом правительства Игорем Булатовым ООО «Техгазмонтаж» «провел кадровые изменения, и объект ожил».

Кроме инфекционной больницы федеральные средства будут направлены также на реконструкцию пристройки главного корпуса и приемного отделения Республиканской детской клинической больницы (211,5 млн руб.). Сейчас ведется проектирование объекта.