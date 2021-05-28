Депутатам Коми вновь предложено выступить с инициативой о запрете использования старых нефтепроводов.
Депутат Госсовета Коми Олег Михайлов подготовил законопроект, направленный на снижение экологических рисков при эксплуатации внутрипромысловых нефтепроводов в России.
Лидер фракции КПРФ в парламенте Коми предлагает коллегам в порядке законодательной инициативы направить в Госдуму России поправки в федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Речь идет о запрете на эксплуатацию нефтепроводов, выработавших свой ресурс, которые чаще всего и становятся причиной аварий. Согласно официальным данным, в России наблюдается неприемлемо высокое количество прорывов на нефтепроводах: в 2017 году – 9472; 2018 году – 8126; 2019 году – порядка 10500. Прорывы произошли в 91-96 процентах случаев по причине коррозии (данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса).
В соответствии с оценками экспертов нефтяной отрасли, гарантированным сроком эксплуатации признается для стальных трубопроводов 10 лет, коррозионостойких – 15 лет, трубопроводов с противокоррозионным покрытием – 25 лет, стальных трубопроводов с ингибиторной защитой – 20 лет.
По данным Ростехнадзора России (по состоянию на 2016 год), 57 процентов трубопроводов в стране имели фактический срок эксплуатации от 10 до 20 лет. В Коми большинство нефтепроводов построено еще в советское время.
Понятно, что в короткие сроки застарелые проблемы не решить, поэтому Олег Михайлов предлагает внести в федеральный закон поправку, из которой следует, что по истечении нормативного срока службы нефтепровода возможно лишь разовое продление срока его эксплуатации.
Напомним, что с инициативой о запрете эксплуатации внутрипромысловых нефтепроводов старше 20 лет депутат Михайлов выступал еще три года назад, но коллеги по парламенту тогда его не поддержали. Комитет спасения Печоры предлагал даже провести референдум по столь злободневному вопросу, но он также не был поддержан провластным большинством Госсовета Коми. Причины отказа – для простого народа слишком сложная тема, не разберутся, да и выделение денег для проведения референдума Москва не одобрит: все изменения, вносимые в республиканский бюджет, требуется согласовывать с Министерством финансов России.
Ожидается, что инициатива Олега Михайлова будет рассмотрена на июньской сессии Госсовета Коми.
Сергей МОРОХИН.