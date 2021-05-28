В четырех муниципалитетах Коми зафиксировали рост числа новых случаев. По распространенности ВИЧ-инфекции в 2020-м году в лидерах были Воркута, Ухта и Сыктывдинский район.

В окрестностях Инты четыре человека вышли на озеро и провалились под лед.

Ряд ограничений режима повышенной готовности в Коми продлили до 30 июня.

Управления ФНС по Коми Светлана Чуракина, свыше шести тысяч из них ведут свою деятельность в Коми, остальные – за пределами региона.

Усинские школьники стали участниками телеигры «Мы – грамотеи!».

Забор у Центрального бассейна в Сыктывкаре уберут после монтажа качелей, фонарей и часов.