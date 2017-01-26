После резкого роста тарифов выживут только сильнейшие

В прошлом номере «Трибуны» мы рассказывали о том, к каким последствиям приведет рост тарифов для предприятий Коми. В минувший вторник в Госсовете РК состоялось совещание, посвященное этой теме.

Во встрече приняли участие представители бизнеса, депутаты ГС и Госдумы, чиновники министерств. Организовал совещание вице-президент — исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (СПП РК) Владислав Рудой.



Совещание в Госсовете Коми. На разных позициях: слева – бизнес, справа – власть.

На грани краха

Собравшиеся обсудили ситуацию с увеличением платежей предприятий, которые с 1 июля прошлого года оказались неконкурентоспособными, поскольку у них резко возросла оплата за потребленную энергию.

Произошло это после вступления в силу постановления правительства страны № 433, согласно которому Республика Коми была переведена из так называемой «неценовой зоны» в «ценовую». В СПП РК по этому поводу поступило 64 письма от предпринимателей, которые просили разъяснений и помощи, поскольку работать в создавшихся условиях они не смогут. Некоторые из них считают, что власти республики оказались в стороне от проблем бизнеса и взирают на происходящее со стороны.

Подтверждением этому может считаться неоднократное обращение СППР в министерства, республиканское управление Федеральной антимонопольной службы, в Государственный Совет. Последний даже обратился в федеральные структуры с просьбой отменить пресловутое 433-е постановление и вернуть Коми к прежней системе ценообразования.

Ответов из Москвы пока нет. Однако Президент страны приостановил действие постановления в связи со сложившейся ситуацией с энергообеспечением Воркуты. Сколько продлится «остановка» — никто не знает. Предпринимателей это сильно беспокоит, поскольку если документ вступит в силу, бизнесменам грозит банкротство. А вместе с ними — и всей республике.

Кто виноват?

Первый вопрос, который был задан представителям министерств, был такой: на каком основании и с чьего благословения стал возможен переход в «ценовую зону»? По словам руководителя ООО «Комитекс» Андрея Пошуменского, расходы его предприятия возросли на 37 процентов, что делает производство убыточным. Объяснение, которое дает правительство республики через СМИ о том, что это связано с «сезонными скачками», не выдерживает критики. Но главное, что интересует сейчас бизнес, что делать дальше в сложившейся ситуации?

Взявший слово сенатор от Коми Дмитрий Шатохин пояснил, что он уже полгода занимается данным вопросом, обращался во все инстанции, в настоящее время ожидает ответа от министра энергетики РФ Александра Новака, которому направлено обращение депутатов Государственного Совета Коми.

Слабые умрут

На заданные вопросы взялся ответить заместитель министра строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства Павел Секретарев. 40-минутная лекция, которую он назвал презентацией «Об особенностях ценообразования на электрическую энергию (мощность) на территории Республики Коми», произвела впечатление. Поскольку в зале собрались люди, в большинстве своем занимающиеся энергетикой, формулы и комментарии они приняли и даже поблагодарили за разъяснение позиции министерства.

«Непосвященные» же уяснили одно: Федеральное правительство решило привести продажу электроэнергии в стране к одному общему знаменателю, а правительство республики взяло под козырек. И опять должен сработать лозунг о том, что все проблемы якобы «решит рынок». Это значит, что слабые умрут. А в результате, мол, энергии будет много, она станет дешевой, потребители смогут выбирать того производителя, который будет предлагать меньшую цену.

Однако вышло опять по-черномырдински: хотели как лучше, а получилось как всегда.

Путину доложили…

Дело в том, что Республика Коми до 1 июля прошлого года как раз и относилась к зоне, где рынка нет (таких всего шесть в стране), производителей энергии можно по пальцам перечесть, а потому цены здесь регулируются правительством. И переход к рынку в таких условиях может привести только к одному — возрастанию цены. Что и произошло.

Трудно сказать сейчас, что было бы с нашими предприятиями, если бы в дело не вмешалась беда с Воркутой. Президент страны, узнав о том, что «заполярная кочегарка» может замерзнуть, дал указание «оздоровить» энергосистему Коми. А еще приказал временно (до «оздоровления») оставить Коми в «неценовой зоне».

Путину уже доложили, что указание выполняется. Вот только бумага, которую должен подписать министр энергетики Новак, видимо, до нашего сенатора Шатохина (и в другие структуры) еще не дошла.

Где деньги, Зин?

Второй вопрос, который вызвал большой интерес, касался собранных с предприятий дополнительных денег. Подсчитано, что в месяц «сбор» составил не менее полутора миллиардов рублей. Куда они ушли? Увы, ответа никто из участников совещания не дал, все лишь загадочно улыбались да переглядывались. Правда, из возникшей перепалки можно было понять, что не выиграл никто: служба по тарифам сняла свыше 100 миллионов рублей из прибыли главного поставщика энергии для Сыктывкара и всего юга республики — Монди СЛПК. А Павел Секретарев пояснил, что и другие поставщики попадут «под регулирование».

Интересным для собравшихся оказался вопрос о том, как отразилось уменьшение прибыли на предприятиях на бюджете республики, заданный заместителю министра финансов Валентине Туркиной. Оказалось, что в Минфине на это не обратили внимания, их это не взволновало. Точнее сказать, такой анализ в министерстве не делали, хотя налог с предприятий, как известно, берется с прибыли. А наши предприятия прибыли в прошедшем полугодии из-за возросших платежей почти не получали…

Между молотом и наковальней

В ходе обсуждения стало ясно, что рынка энергии в республике нет, как нет и выхода. Прозвучавшее предложение о переброске энергии в южную часть республики с Печорской ГРЭС, где она дешевле, было встречено в штыки. Оппоненты заявили, что для этого нужны миллиардные вложения и много времени, а его просто нет. И тогда возникло предложение о собственной генерации. Присутствовавший на совещании первый заместитель Минстроя Александр Гибеж идею поддержал и в развитие этого варианта привел в пример ООО «Лотос», которое уже несколько лет пользуется своей газогенераторной установкой для выработки электричества, покрывая свои потребности с лихвой.

Правда, Андрей Пошуменский на это предложение заявил, что опасно вкладывать большие средства в строительство своих мощностей. Ведь если потом будет построена какая-то большая электростанция или те же сети от Печорской ГРЭС, то собственные генерации окажутся ненужными. А это — огромные убытки.

После этого дискуссия практически сошла на нет. Ни один поднятый вопрос не нашел внятного ответа. Выплеснув эмоции, все остались при своем мнении. И разошлись.

Нам же, видимо, остается уповать на то, что назначенная Владимиром Путиным модернизация энергосистемы Воркуты (и всей республики) продлится хотя бы еще пару лет. Может, к тому времени наши ответственные чиновники найдут какой-то выход и решат проблему предпринимателей. Пока же большинство из них находится между молотом и наковальней. Повышения платы на 30 процентов (а то и больше) они попросту не выдержат…

Анатолий ПОЛЬКИН.