Пожилые супруги насмерть замерзли на ледяном полу

В минувший понедельник, 9 января, в удорской деревне Сельыб почтальон, разносившая пенсию, обнаружила своих клиентов мертвыми. Супруги лежали на полу в собственном доме.

Следственный отдел по Удорскому району СКР РФ по РК занялся произошедшим. Криминальную версию исключили сразу. В жилище был порядок, телесных повреждений у погибших не обнаружено.

По предварительным данным, 58-летний пенсионер ухаживал за больной 63-летней женой. В один из праздничных дней мужчине стало плохо, а его супруга не смогла позвать на помощь и умерла спустя некоторое время в холодном доме.

Как установили следователи, мужчина скончался раньше. Причина его смерти выясняется. Женщина, вероятно, замерзла. В новогодние праздники в Удорском районе стояли свирепые морозы — до 48 градусов.

Бедные люди

Как стало известно «Трибуне», сельыбская семья Ванеевых стояла на учете как малоимущая. Женщину звали Галина Григорьевна, а супруга – Анатолий Эрастович.

По словам социального работника Нины Патраковой, супруги жили вдвоем. До пенсии Галина Григорьевна работала в детском садике нянечкой, а Анатолий Эрастович трудился в совхозе. Недавно женщина перенесла инсульт. Удар случился после пожара — сгорел дом дочери и зятя.

— От болезни она полностью не восстановилась, едва передвигалась по дому, — рассказывает Нина Патракова. — А с октября стала сильно кашлять. Я знаю об этом, поскольку посещала их на дому. Предлагала пройти обследование, разговаривала и с местным фельдшером, но Галина Григорьевна так и не обратилась в больницу. В последнее время она практически не вставала с постели.

Отсюда не позвонишь

В администрации села Чернутьево (Сельыб входит в состав поселения Чернутьево) о смерти супругов Ванеевых стало известно только 9 января, когда в Сельыб привезли пенсию. Обычно пенсионеры приходят за деньгами сами, а в этот раз Ванеев не пришел. Почтальон сама отправилась к супругам, но они не открыли. Пришлось ломать дверь.

— Почему никто из соседей не заметил, что у Ванеевых печь не топится, ведь были такие морозы? — спрашиваю социального работника.

— Дома в деревне не как в городе — один от другого далеко, — говорит Н. Патракова. — В такой холод не очень-то походишь по гостям. Точно известно, что 7 января к Ванеевым заходила соседка, у них все было нормально, топилась печь, в доме было тепло. А что произошло потом, никто не знает.

Можно только догадываться, что, когда муж потерял сознание и упал, пожилая супруга попыталась к нему подползти, но сил у нее не хватило — она так и замерзла, корчась на ледяном полу…

Позвонить, чтобы позвать на помощь, несчастная женщина не могла. Обычный телефон в доме не работал. А мобильников ни у кого в деревне нет — сотовая связь здесь почти не ловит.

Екатерина МАКАРОВА,

Удорский р-н.