Тендер есть не только у паровоза. Так называется и способ закупок на бюджетные деньги. И конечно, особый интерес для налогоплательщиков представляют закупки для «нужд» власти, в том числе сувенирно-подарочной продукции. Заглянув на сайт госзакупок, можно узнать немало интересного о нынешних сувенирных трендах.

Платочки от мадам Ручкиной

Так, например, Совет Федерации РФ решил потратить 151,2 тысячи рублей на закуп шелковых платков и шарфов. Деньги достанутся уральскому дизайнеру Нине Ручкиной, в изделиях которой преобладает патриотическая и провластная тематика. На сайте ее «Модного дома» можно найти аксессуары с изображениями Владимира Путина, Кремля, ордена Победы и танка Т-34. Ранее Нина Ручкина сшила юбку с изображением Владимира Путина и записала тизер клипа о любви к президенту. «Владимир Владимирович является одним из ярких символов нашей страны, благодаря ему на данный момент уважение к России растет во всем мире, наблюдается резкий рост интереса к нашей культуре и искусству», — говорит г-жа Ручкина.

По информации издания «Открытые медиа», «патриотические» платки модного дизайнера из Екатеринбурга уже два года закупает Управление делами президента России для последующей перепродажи. Общая сумма контрактов, доставшихся «Модному дому Нины Ручкиной», составляет почти 5 млн рублей. По условиям последнего тендера в Совет Федерации поступят 54 дизайнерских платка и 10 шарфов по 2400 рублей и 2160 рублей за штуку соответственно.

Приятного аппетита!

А вот в Госдуме заинтересовались приобретением подарочных наборов, в которые входят икорницы и пиалы, сделанные по технологии златоустовской гравюры. Информация об этом появилась на сайте госзакупок и, как уточняют «Открытые медиа», кроме икорниц и пиал в набор входят также фляжка с рюмками и один кубок. Все это будет упаковано в подарочные футляры, выполненные из дерева и обитые синим бархатом. На коробках должен быть логотип Госдумы РФ.

В документах тендера суммы закупки не указаны. По расчетам тех же «Открытых медиа», основанным на ценах в интернет-магазинах, подобные сувениры могут обойтись примерно в 600 тысяч рублей. Три вида пиал, например, стоят почти 260 тысяч рублей.

Интересно, что этой весной похожие кубки, икорницы и ковши пыталась закупить на 2 миллиона рублей Федеральная таможенная служба. Однако после публикации в СМИ заявления экспертов Общероссийского народного фронта на имя главы правительства Михаила Мишустина оценить необходимость закупки, с учетом кризисной ситуации в экономике, ФТС закупку отменила.

Коми в футляре

Конечно, бюджеты на представительские расходы администрации главы РК или аппарата Госсовета Коми не сопоставимы с бюджетами федеральных властных структур. Но и наши чиновники любят подарки. Одно время, помнится, была заказана большая партия наручных часов с картой Республики Коми. Их щедро дарили ко всем государственным праздникам не только госслужащим, но и всем более или менее отличившимся гражданам: артистам, педагогам, передовикам производства…

Один из последних тендеров, которые «засветились» на сайте госзакупок, – приобретение аппаратом Госсовета Коми нагрудных знаков депутата. Значков заказали ровно в два раза больше, чем самих парламентариев – 60 шт., по 2610 рублей за каждый. Победителем тендера, согласно протоколу, стало некое ООО «Спец Поставка».

Из последних тендеров, заказчиком которых выступил Желтый дом, стала наградная плакетка главы Республики Коми в подарочном футляре. Причем футляры должны быть представлены в четырех видах: из бумвинила синего цвета; из

бумвинила цвета «золото»; из шпона файн-лайн красного дерева и светлого дуба. Цена контракта – 420 тысяч рублей. Победитель пока не назван.

Юбилейные носки

Конечно, впереди еще основные тендеры на сувенирку к 100-летию республики. Выпуск различной полиграфической продукции, специальных грамот, благодарственных писем и памятных знаков с юбилейной символикой для почетных гостей и жителей республики, без сомнения, обойдется в копеечку. Один такой тендер уже состоялся: к юбилею заказано 1200 экземпляров подарочного фотоальбома «Республика Коми». Каждый том обойдется казне не менее 500 рублей. Победителем тендера стало московское ООО «ФОР-Вент».

Впрочем, все желающие могут купить сувениры в фирменном стиле 100-летия республики уже сегодня. Их уже появилось немало во всех подарочных магазинах. Что называется, на любой вкус, цвет и кошелек. И с фантазией у наших дизайнеров тоже все в порядке. Как вам, например, такие юбилейные носки, что продаются в салоне «Зарнипас»?

Мы согласны на медаль…

В Коми решили учредить юбилейную медаль «В память 100-летия Республики Коми».

Выдвигать кандидатов для награждения смогут руководители органов государственной власти республики, главы и руководители администраций городов и районов, руководители организаций. Самостоятельно инициировать награждение сможет и глава рес-

публики.

Центр обеспечения организации и проведения торгов уже разместил на сайте госзакупок аукцион по изготовлению и поставке тысячи медалей в футляре с удостоверением. Начальная цена контракта — 1,15 млн рублей (1150 рублей за один наградной комплект). Торги состоятся 13 ноября, поставить товар надо будет в течение 25 дней с даты заключения контракта.

Игорь ВОЛКОВ.