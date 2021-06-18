В прошедший вторник в большом зале Госсовета Коми состоялось внеочередное заседание Союза промышленников и предпринимателей Коми (РСПП). Главным вопросом стало избрание нового президента организации. Прежний руководитель Михаил Магий, возглавлявший союз с 2017 года, свернул свой бизнес в регионе и перевел его в Кировскую область. В связи с переездом он сложил полномочия.

Вице-президент и исполнительный директор РСПП Владислав Рудой сообщил, что к сегодняшнему собранию члены Союза подошли с решением о необходимости принятия антикризисной программы. А представил ее собравшимся руководитель группы компаний «КС Альфа» Сергей Кулаков.

По словам С. Кулакова, с 2019 года 23 организации были исключены из объединения, и теперь в нем состоят 57 членов. При этом 37 предприятий (65%) испытывают сложность с оплатой членских взносов, 12 предприятий имеют задолженность более двух лет. Общая сумма дебиторской задолженности членов составляет свыше 5 млн рублей. Ежегодные членские взносы участников являются основным источником финансирования объединения, но при низкой собираемости (всего 35%) их не хватает на стабильную и плановую деятельность организации.

С. Кулаков отметил, что разработанный Антикризисный план предполагает перезапуск системы членских взносов, открытие нового офиса и создание на этой базе «Клуба директоров», который станет точкой сборки социально-экономических и предпринимательских инициатив для стимулирования эффективного общения и обмена опытом между руководителями.

Вице-президент Российского союза Сергей Мытенков, поздравив нового президента, пожелав ему успехов, отметил, что тот получил мандат абсолютно всего местного крупного бизнеса, который ему доверяет и готов с ним работать, двигаться, идти дальше. Он добавил, что РСПП будет поддерживать нового руководителя республиканского Союза в его начинаниях.

Поблагодарив собравшихся за доверие, Сергей Кулаков отметил, что одним из основных приоритетов в новой должности он видит создание команды и обновление структуры. Он подчеркнул, что все усилия РСПП будут направлены на помощь предприятиям республики, на создание и увеличение рабочих мест, на взаимодействие правительства и работодателей. «Мы должны быть здесь связующим звеном для оказания помощи в реализации задач, поставленных главой Коми», – заявил Сергей Кулаков.

Фото БНК.