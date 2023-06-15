Прививка для птиц (Блиц от 16 июня)

В Сыктывкаре и Сторожевске за две недели привили от гриппа 700 пернатых.

Специалисты ветслужбы обходят дворы в зонах, которые оказались под угрозой распространения опасной инфекции. Уже вакцинировано более 700 голов птиц в 67 подворьях Сыктывкара и Корткеросского района. Минсельхоз Коми призывает владельцев домашней птицы не препятствовать проведению профилактики для защиты от распространения птичьего гриппа в регионе, ведь это заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека.

В «кубышке» 173 миллиарда

Нацбанк подсчитал накопления жителей Коми.

На 1 мая 2023 года средства жителей Коми во вкладах и на банковских счетах (без учета средств на счетах эскроу) достигли 173,1 млрд рублей. С начала года их объем увеличился на 3,2%. Большую часть накоплений (95,5%) жители Коми хранят в рублях.

В зоне СВО гибнут наши земляки

На этой неделе стало известно о гибели еще четырех жителей Коми.

Во время спецоперации на Украине погиб контрактник Валерий Юдин из Троицко-Печорска. В ночь на 31 мая в результате прилета вражеского снаряда под Алчевском погибла группа строителей, которая восстанавливала гражданскую инфраструктуру. Среди них оказался и уроженец села Окунев Нос Усть-Цилемского района Дмитрий Чупров. Дома у него остались гражданская жена и сын, которому исполнился всего месяц. Известно также о гибели рядового Юрия Кетова из села Летка Прилузского района, а 11 июня в Койгородке простились с земляком Андреем Михайловым.

Эх, прокачу!

В Коми поступят 40 новых автобусов.

Республика пополнит свой парк пассажирских автобусов. Минтранс РФ одобрил нашу заявку в размере 300 млн рублей на приобретение 40 транспортных единиц. Новые автобусы поступят в Сыктывкар, Ухту, Усинск, Печору, Ижемский, Троицко-Печорский и Усть-Цилемский районы.

О вечном и бренном

На трех кладбищах Сыктывкара установят деревянные туалеты.

Департамент финансов администрации города разместил на портале госзакупок аукцион на устройство туалетов на городских кладбищах. Начальная цена контракта составляет 825,3 тыс. рублей. Торги состоятся 23 июня. Выполнить работу необходимо до 1 августа. Новые туалеты появятся на Краснозатонском и Верхнечовском (новом и в районе ЛТП) кладбищах. Напомним, в столице Коми расположены девять муниципальных кладбищ общей площадью 151 гектар. Шесть из них закрыты, захоронения на них производятся в родственные ограды при наличии свободного места.

Лучше «все», чем «ничего»

Житель Коми выиграл в лотерею 12 миллионов рублей.

В государственной лотерее «Все или ничего» 13 июня был разыгран суперприз – 12 048 200 рублей. Удача оказалась на стороне участника из Коми.

Новоявленный мультимиллионер пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». Известно лишь, что счастливчик купил билет в мобильном приложении «Столото» за 100 рублей, сообщается в пресс-релизе компании. В игровом поле билета он правильно угадал 12 чисел в диапазоне от 1 до 24.

ВИЧ никуда не делся

В 2022 году на диспансерном учете в Коми состояло 3524 ВИЧ-инфицированных.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди жителей республики составил 45,5 на 100 тысяч населения. Четверо ВИЧ-инфицированных умерли. В течение года врачи приняли роды у 54 ВИЧ-инфицированных женщин. Всем им, за исключением двух, вовремя беременности проводилась химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку.

Пенсионера наказали за уток

Житель Усть-Куломского района превысил нормы добычи охотничьих животных.

Находясь на территории Помоздинского лесничества, мужчина охотился на селезней и подстрелил больше положенного. При норме добычи пять тушек за день принес домой семь. Вину свою мужчина признал и раскаялся. Постановлением мирового судьи Усть-Куломского судебного участка ему назначен штраф в размере 500 рублей с изъятием продукции незаконной охоты.

И помыться, и постирать

Бани хотят зарабатывать больше благодаря новым услугам.

Нормативный акт, в котором прописаны тарифы на сопутствующие услуги сыктывкарского банно-прачечного треста, собираются дополнить тарифами на новые услуги – стирку и сушку белья. За 1,5-часовую стирку с порошком и кондиционером предлагается взимать 300 рублей, без них – 230. Сейчас основной доход трест получает от помывки людей. Более 10% населения города живет в деревянных домах 1930-1980 гг. постройки, во многих из них нет водоснабжения, поэтому люди ходят в бани. За 2022 год услугами восьми муниципальных общественных бань воспользовались 106,5 тыс. человек, выручка составила 36,5 млн рублей. В случае принятия нормативного акта услуги прачечной будут введены с 1 июля.

Должника заставят поработать

Студент из Египта безвозмездно отработает 30 часов на благо Сыктывкара.

Молодой человек получает высшее образование в одном из вузов столицы Коми. С начала года в отношении него возбуждено восемь исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД. По факту окончено одно: должник выплатил 800 рублей за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Так как должник не собирался гасить остальной долг, то судебный пристав составила протокол об административном правонарушении, а мировой суд назначил ему наказание.

Осторожно: гадалка!

Ранее судимая 51-летняя пенсионерка украла золото своей клиентки.

Во время сеанса гадалка выбежала из дома с золотой цепочкой и крестиком в руках, причинив тем самым ущерб клиентке на 18 тыс. рублей. Обстоятельствами, отягчающими наказание осужденной, суд признал рецидив преступлений, а также совершение кражи в состоянии опьянения. По совокупности приговоров женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.