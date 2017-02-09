Призраки частенько навещают живых людей

Житель Печоры случайно сфотографировал призрака в окне местного общежития.

Как рассказал «Трибуне» Игорь Дементьев, на окна общежития Печорского промышленного экономического техникума (бывшего ГПТУ-10) объектив камеры он навел, чтобы проверить свой новый фотоаппарат. То, что в кадр попало «привидение», фотограф сначала не увидел. Заметили «призрака» его знакомые, после того как Дементьев опубликовал снимки на своей страничке «ВКонтакте».

— Потом увеличил, присмотрелся… Действительно — какой-то бородатый мужик, — говорит Игорь Дементьев.

«Скелет» в шкафу

В Печоре ходят легенды, что много лет назад в одной из комнат этого общежития якобы поселился «барабашка». К ужасу обитателей общаги, по комнатам сами собой передвигались столы и стулья, летали чашки и другая посуда. Особенно пугал студентов старый платяной шкаф, дверца которого по ночам вдруг открывалась с душераздирающим скрипом. Более того, на полированной поверхности шкафа время от времени проступал четкий отпечаток ладони, а в его зеркале появлялись жуткие, землистого цвета лица — такие бывают у мертвецов.

Рассказывают, что одна из студенток увидела в зеркале бородатого мужика. Девушку охватил нечеловеческий ужас, и она в панике выбросилась из окна. К счастью, не разбилась — упала прямо на росшую под окном березу, ветви которой самортизировали удар о землю.

Печорская милиция по этому факту проводила проверку. Подозревали, что была попытка изнасилования. Дескать, поэтому девушка и сиганула в окошко…

— Чем эта история закончилась, я уже не помню, — продолжает Игорь Дементьев. — Давно это было, в восьмидесятые годы прошлого столетия. В то время многие увлекались гаданиями, вызывали духов. И почти в каждом общежитии была своя легенда про «барабашек» и призраков.

Старое кладбище

— Действительно ли в студенческом общежитии обитают призраки? — спросили мы у педагогов техникума.

— Я здесь работаю с 1994 года, но ничего подобного не слышал. Все это выдумки, — считает мастер-преподаватель техникума Владимир Лобанов.

По словам научных сотрудников Печорского историко-краеведческого музея, легенды о городских призраках они не собирают. Их интересуют только исторические факты.

— В Печоре есть могилы времен ГУЛАГа. Возможно, под общежитием находятся старые захоронения? — интересуюсь у работников музея.

— Под зданиями техникума и общежития никаких останков не находили. Кладбище здесь действительно было. Но — через дорогу. В начале 50-х годов на этом месте строили водонапорную башню и обнаружили большое количество костей. Кстати, водозаборная башня так и осталась «памятником» — не проработала и года… На захоронениях возвели и жилой дом по ул. Печорская, 9. Человеческие кости там находили, а вот о призраках мы не слышали, — рассказала «Трибуне» сотрудница музея, заведующая сектором научно-просветительской деятельности Ольга Капустина.

Это подтвердила и член печорского «Мемориала» Ольга Литвинцева.

— Я не исключаю, что в Печоре были отдельные «неофициальные» захоронения, — говорит Ольга Алексеевна. — А официально кладбище находилось напротив дома № 9 по улице Печорская. Есть карта с четкими границами, в музее собраны письменные доказательства. Общественность еле отстояла, чтобы там убрали автостоянку. Сейчас на месте могил растут сосны. Люди приходят сюда — навещают места захоронения родственников. Рядом установили православный крест, построили часовню, и теперь это место охраняется обществом «Мемориал».

«Мэрия» на костях

«Трибуна» не раз рассказывала об аномальных явлениях, о встречах жителей Коми с загадочными существами. Конечно, к подобным историям можно относиться скептически, хотя многие из них основаны на свидетельствах очевидцев.

На «карте аномалий» республики особенно выделяются Корткеросский и Усть-Куломский районы.

Так, в окрестностях старинного корткеросского села Большелуг есть немало мистических достопримечательностей. В первую очередь это ручей Каршор. После полуночи даже отчаянные смельчаки опасаются здесь бывать. Местные рассказывают, что из ручья появляются духи — они могут утащить запоздавшего путника в воду.

Легенда объясняет это так. Когда-то в верховьях Каршора обитала та самая чудь, которая потом заживо себя похоронила. Души чуди до сих пор не могут успокоиться, вот и тащат людей в воду.

Но перейти ручей ночью все-таки можно. Как это сделать — в Большелуге знают даже дети. Для этого при приближении к ручью нужно прочитать особую молитву…

«Нечистым местом» в Большелуге считается и здание сельской администрации. Здание расположено на месте бывшего кладбища. В советские годы кладбище перенесли в конец села. При этом никаких перезахоронений сделано не было. Выходит, что дома тут строились буквально на человеческих костях. И по сей день, уверены жители Большелуга, в здании сельской «мэрии» можно услышать потусторонние голоса или заметить какие-то движущиеся тени.

Призраки, по свидетельствам старожилов, обитают и в местной церкви. В селе многие видели, как по ночам призрачное существо в белом одеянии бродит по церкви. Рассказывают, что при этом из окон якобы лился тусклый свет…

«Привет» из морга

А вот в селе Помоздино Усть-Куломского района привидение «облюбовало» детский сад. По словам местных жителей, поздно вечером, после ухода детишек, в игровом зале детсада появляется силуэт женщины в белом — она якобы танцует. Кроме того, замечены и другие странности, похожие на причуды «барабашки»: некто невидимый двигает мебель, крутит обруч и прыгает на скакалке. В общем, помоздинский призрак склонен к подвижным играм, как это и положено в детском саду.

«Гости» из потустороннего мира долгое время обитали и в Усть-Куломской больнице. Один из больничных призраков, обитавший в рентгенлаборатории, имел почти «официальный статус». Его в разное время видели десятки человек — и пациенты, и врачи. Очевидцы объясняли это тем, что аккурат на месте лаборатории раньше находился морг.

Несколько лет назад, когда призрак уже всех «достал», вызывали православного священника, который провел в больнице «обряд очищения». После этого аномальные явления здесь прекратились.

Екатерина МАКАРОВА.

Фото И. Дементьева ВКонтакте.