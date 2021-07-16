Продать за копейки? Чиновники любыми способами пытаются избавиться от государственного имущества

13 июня на площадке Общественной палаты Коми обсуждался вопрос использования имущества в пригороде Сыктывкара – поселке Максаковка. В частности, речь шла о зданиях бывшего ГПТУ-7 и профилактория.

Представители Минспорта и Минобразования Коми сообщили участникам встречи о том, что не намерены в дальнейшем использовать это имущество. Минздрав РК не намерен переводить амбулаторию в здания профилактория или ГПТУ. Столичная мэрия также отказывается принимать это имущество в собственность города.

Как это бывало уже не раз, пробиваться на данное обсуждение нам пришлось через конфликт с представителем Общественной палаты. Почему-то клеркам палаты не нравится появление посланцев нашего поселка при обсуждении вопросов, которые волнуют жителей Максаковки. В этот раз мы шли для того, чтобы сказать, что эти здания необходимо передать в муниципальную собственность и на их базе

обустроить жилые помещения для расселения людей из аварийного жилья. Есть и другой вариант: организовать здесь общественно-административный центр и собрать под одной крышей все социальные учреждения нашего поселка.

По бросовой цене

Интересно, что глава администрации Верхняя Максаковка тоже считает, что эти здания поселку не нужны. У них разные учредители и источники финансирования. Мол, из администрации поселка уже выехало одно бюджетное учреждение (из-за высокой арендной платы), а новые помещения вряд ли будут востребованы.

Однако стоит напомнить, что плату за аренду получает администрация и ее можно уменьшить – тогда и арендаторов было бы больше. Но поскольку, как следует из позиции представителей мэрии, чиновникам Сыктывкара здания на окраине не нужны, Минимущества РК предлагает их приватизировать и продать по любой цене кому угодно – только ради того, чтобы избавиться от затрат на их содержание.

Депутаты горсовета, присутствовавшие на этой встрече, поддержали предложение о передаче данного госимущества в муниципальную собственность. Депутат от КПРФ Н. Удоратин обещал внести этот вопрос на обсуждение сессии горсовета в ближайшее время. Очень бы хотелось, чтобы на этой сессии свою позицию смогли высказать и сами жители Максаковки.

У семи нянек…

История с передачей имущества ГПТУ-7 показывает, что уровень управления со стороны органов власти «ниже плинтуса». Комплекс зданий бывшего учебного заведения, оставшись без хозяйского глаза, уже четыре года хиреет и разрушается. Однако ни одно должностное лицо не наказано за халатность. Прокуратура Коми, куда было написано много заявлений, на мой взгляд, просто «отсиживается» в сторонке. Но надо ли ждать, пока кого-нибудь не задавит рухнувшими стенами?

Виктор ТОРЛОПОВ, юрист, пос. Верхняя Максаковка.