Продать за копейки? Чиновники любыми способами пытаются избавиться от государственного имущества

13 июня на площадке Общественной палаты Коми обсуждался вопрос использования имущества в пригороде Сыктывкара – поселке Максаковка. В частности, речь шла о зданиях бывшего ГПТУ-7 и профилактория.
Представители Минспорта и Минобразования Коми сообщили участникам встречи о том, что не намерены в дальнейшем использовать это имущество. Минздрав РК не намерен переводить амбулаторию в здания профилактория или ГПТУ. Столичная мэрия также отказывается принимать это имущество в собственность города.
Как это бывало уже не раз, пробиваться на данное обсуждение нам пришлось через конфликт с представителем Общественной палаты. Почему-то клеркам палаты не нравится появление посланцев нашего поселка при обсуждении вопросов, которые волнуют жителей Максаковки. В этот раз мы шли для того, чтобы сказать, что эти здания необходимо передать в муниципальную собственность и на их базе
обустроить жилые помещения для расселения людей из аварийного жилья. Есть и другой вариант: организовать здесь общественно-административный центр и собрать под одной крышей все социальные учреждения нашего поселка.
По бросовой цене
Интересно, что глава администрации Верхняя Максаковка тоже считает, что эти здания поселку не нужны. У них разные учредители и источники финансирования. Мол, из администрации поселка уже выехало одно бюджетное учреждение (из-за высокой арендной платы), а новые помещения вряд ли будут востребованы.
Однако стоит напомнить, что плату за аренду получает администрация и ее можно уменьшить – тогда и арендаторов было бы больше. Но поскольку, как следует из позиции представителей мэрии, чиновникам Сыктывкара здания на окраине не нужны, Минимущества РК предлагает их приватизировать и продать по любой цене кому угодно – только ради того, чтобы избавиться от затрат на их содержание.
Депутаты горсовета, присутствовавшие на этой встрече, поддержали предложение о передаче данного госимущества в муниципальную собственность. Депутат от КПРФ Н. Удоратин обещал внести этот вопрос на обсуждение сессии горсовета в ближайшее время. Очень бы хотелось, чтобы на этой сессии свою позицию смогли высказать и сами жители Максаковки.
У семи нянек…
История с передачей имущества ГПТУ-7 показывает, что уровень управления со стороны органов власти «ниже плинтуса». Комплекс зданий бывшего учебного заведения, оставшись без хозяйского глаза, уже четыре года хиреет и разрушается. Однако ни одно должностное лицо не наказано за халатность. Прокуратура Коми, куда было написано много заявлений, на мой взгляд, просто «отсиживается» в сторонке. Но надо ли ждать, пока кого-нибудь не задавит рухнувшими стенами?
Виктор ТОРЛОПОВ, юрист, пос. Верхняя Максаковка.
Продать за копейки? Чиновники любыми способами пытаются избавиться от государственного имущества
13 июня на площадке Общественной палаты Коми обсуждался вопрос использования имущества в пригороде Сыктывкара – поселке Максаковка. В частности, речь шла о зданиях бывшего ГПТУ-7 и профилактория.