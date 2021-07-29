Происшествия и криминал (Криминал от 29 июля)

Вместо перчатки – выстрел

Житель Ыба с ружьем приехал к мужчине, которого приревновал к своей избраннице.

Судом установлено, что 18 октября сельчанин приехал в Сыктывкар, чтобы разобраться с мужчиной, которого он подозревал в тайной связи со своей сожительницей. Но вместо вызова на дуэль он подкараулил соперника на улице и дважды выстрелил в его сторону, чтобы припугнуть. Действия ревнивца сыктывкарец воспринял в качестве реальной угрозы и обратился в полицию. Мировой судья назначил «стрелку» наказание в виде одного года ограничения свободы.

В магазин – с пистолетом

В торговом центре Сыктывкара задержан вооруженный посетитель.

Росгвардейцев вызвали в один из магазинов на улице Коммунистической. На месте сотрудники охраны пояснили правоохранителям, что у них с одним из посетителей произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина стал угрожать предметом, похожим на пистолет. 40-летний мужчина был доставлен в полицию.

Мужик остался без секса

Воркутинец заплатил 12 тысяч рублей за несостоявшуюся интимную встречу.

43-летний житель Воркуты вызвал по интернету даму для любовных утех. Переведя 2500 рублей на указанный счет, он стал ждать даму, но ему предложили заплатить еще 12 тысяч за страховку гарантии безопасности жрицы любви. Лишь когда его попросили уплатить еще некую сумму, мужик понял, что его дурят, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Смерть за рулем

В Печоре опытный водитель умер за рулем автомобиля. Авария произошла днем 28 июля.

70-летний водитель со стажем 33 года ехал на иномарке по направлению к ТЦ «Север» со стороны ул. Островского. Напротив дома № 74б по ул. Островского он совершил наезд на металлическое ограждение. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Из суда – под арест

46-летний безработный устькуломец, попавший в суд за домашний дебош и побои жены, устроил скандал в зале заседаний.

Он пререкался с судьей, нецензурно выражался, вел себя вызывающе. Судебный пристав составил протокол об административном правонарушении, и теперь буян 14 суток проведет под административным арестом.

Бесплатная путевка на «зону»

Директор сыктывкарской турфирмы отправится в колонию за обман клиентки.

Судом установлено, что в июле 2019 года директор ООО «УльтраТур-С» В. Солодовникова заключила с клиенткой договор, однако бронировать номер и оплачивать путевку не собиралась, а полученные деньги присвоила. По приговору суда ей назначено 3 года 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.