8 мая с.г. «Трибуна» опубликовала материал «Конкурентов нужно убрать: как местные олигархи делят коммунальное хозяйство Ухты». Мы рассказывали о том, каким образом нарушаются права собственников помещений многоквартирных домов. А местные чиновники смотрят на это сквозь пальцы.

В частности, речь шла о том, что участки канализации от наружной стены до выпускного колодца всех многоквартирных домов являются бесхозяйными: они не переданы «Ухтаводоканалу» муниципалитетом, однако тот занимается их обслуживанием практически единолично.

Еще в марте с.г. на встрече общественников Координационного совета управдомов Ухты с мэром города М. Османовым обсуждался и вопрос о договорных отношениях МУП «Ухтаводоканал» с потребителями по услугам канализации. Градоначальник пообещал принять меры, однако дело с мертвой точки не сдвинулось.

«Рукотворное чудо»

Мер по прекращению нарушений жилищного законодательства не принято и до сих пор. Редакция направила запросы с просьбой проверить данные факты и получила за это время ответы из Ухтинской ГЖИ, «Ухтажилфонда» и даже МинЖКХ. Никто из них не отрицает указанных фактов, но трактует их на свой лад.

Так, Министерство ЖКХ неделю назад прислало нам ответ за подписью и.о. министра А. Тюрниной. В письме констатируется, что участок канализации от наружной стены дома до первого колодца наружных сетей является бесхозным имуществом. Распоряжением правительства Республики Коми № 588-р установлен порядок передачи таковых в муниципальную собственность.

Однако ухтинский мэр М. Османов и его подчиненные, вероятно, незнакомы с данным документом. В результате в ухтинской системе ЖКХ мы имеем дело с «рукотворным чудом»: все многоквартирные дома города оказались потребителями услуг водоотведения через бесхозные сети.

Суд им – не указ?

Между тем этот вопрос нужно считать давно решенным. Правительство России еще 13.08. 2006 г. постановлением № 491 установило, что границей сетей водоснабжения и водоотведения является внешняя стена здания МКД. Пять лет тому назад Второй арбитражный апелляционный суд города Кирова, отменив решение Арбитражного суда РК по делу А29-4774/2015, обязал «Ухтаводоканал» заключить договор по условиям постановления № 491.

Но ушлые коммунальщики умеют изобретать обходные пути. Недавно в Ухте появился новый платежный агент – ООО «Северо-Западный расчетный центр», с которым «Ухтажилфонд» заключил договор по изготовлению и доставке квитанций, а также сбору денег на расчетный счет агента. Посчитав это противозаконным, один из собственников квартиры дома № 9 по ул. Советской обратился в прокуратуру Ухты с просьбой провести проверку соответствия условий агентского договора требованиям законодательства.

Прокуратура города направила это обращение в ГЖИ по Ухте. Начальник городской Госжилинспекции М. Потолицына в свою очередь отправила обращение собственника в Коми УФАС. При этом она заявила, что агентский договор соответствует Жилищному кодексу и что разбираться в деятельности платежного агента – не дело жилищной инспекции.

16 июня республиканские антимонопольщики сообщили заявителю, что его обращение (отправленное еще в марте) будет рассмотрено до конца августа, при этом потребовали представить шесть дополнительных документов…

Кто тут агент?

Надо отметить, что созданный недавно местными олигархами ООО «Северо-Западный расчетный центр» («СЗРЦ») заключил агентский договор и с управляющей компанией «Техстрой» с такими же условиями, что и «Ухтажилфонд».

В этот раз уже собственник жилья дома № 1 с той же улицы Советской 7 апреля обратился в Коми УФАС, указав на то, что ООО «СЗРЦ» не является платежным агентом, поскольку его деятельность противоречит требованиям закона 103-ФЗ, а это указывает на нарушения требований федерального закона «О защите конкуренции».

Через два месяца заявитель получил отказ в возбуждении дела: антимонопольщики сослались на статью 5 закона, где говорится, что агент не является монополистом, если его годовая выручка не превышает 400 миллионов рублей. Надо полагать, что подобный ответ будет вынесен и по агентскому договору с «Ухтажилфондом»: в его бухгалтерском отчете за прошлый год выручка составляет 378 млн рублей.

Казалось бы, «Ухтажилфонд» и «СЗРЦ» опять на коне. Но следует напомнить, что 6 июля Арбитражный суд Волго-Вятского округа вынес решение о незаконности агентского договора между «Ухтажилфондом» и АО «КЭСК» («Трибуна» сообщала об этом в прошлом номере). И теперь этим делом будет заниматься главный надзорный орган – прокуратура, которая проведет соответствующие проверки.

Владимир ИВАНОВ,

член Координационного совета управдомов Ухты.