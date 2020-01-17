11 января в Ижме состоялся митинг, в котором участвовало свыше ста человек. По сельским меркам, это можно считать крупной протестной акцией. Митингующих могло быть и больше, но из-за нечищенных от снега дорог многие посланцы из дальних сел и деревень не сумели вовремя добраться до райцентра.



Главный лозунг акции: «Руки прочь от народных избранников!». Таким образом ижемцы выразили протест против попыток оказать давление на местных депутатов.

Напомним, что 8 сентября 2019 года в Совет района было избрано восемь депутатов от КПРФ, а от правящей партии «Единая Россия» – лишь шестеро. Большинство депутатов отказалось «назначить» на пост главы района предложенного сверху кандидата.

Для урегулирования конфликта в район приезжал эмиссар от главы Коми, но не сумел переубедить «мятежных» депутатов. И до сих пор в районе нет избранного главы, а исполняющий обязанности влияния на народных избранников не имеет.

«Эй, вы там, наверху!»

Впрочем, разногласия в депутатском корпусе начались гораздо раньше – еще во время предыдущего созыва Совета МР «Ижемский». Когда двух депутатов по формальным основаниям лишили депутатских мандатов, возник крупный скандал, за которым напряженно следили жители всего района. Республиканская власть тогда тоже пыталась «разрулить» ситуацию, но это еще больше разозлило своенравных ижемцев.

На состоявшемся митинге выступавшие заявили о том, что власть ищет любые способы, дабы избавиться от оппозиционных депутатов. На одного из них даже было заведено уголовное дело, которое тянется уже несколько месяцев. У другого депутата-коммуниста нашли мелкие оплошности в декларации, из-за чего он может лишиться мандата. Третьего депутата-коммуниста хотят уволить с работы без объяснения причин.

В своем выступлении на митинге депутат Ольга Чупрова заявила: «Я не жалуюсь, я просто требую защитить мои законные права и интересы как гражданин, как индивидуальный предприниматель, как депутат. Мы живем в своем государстве, на своей земле. И имеем право выбирать тех депутатов, которые нам нужны».

Поддержала народного избранника Астра Рочева, председатель инициативной группы деревни Вертеп. Она сказала так: «Мы на выборах выбрали именно тех людей, которые решают проблемы деревни — наши проблемы. И мы за них станем горой!».

А член президиума представительства МОД «Коми войтыр» Эмилия Братенкова отметила, что власть вместо решения важнейших вопросов, занимается борьбой с неугодными депутатами. Если бы не эти дрязги, район давно получил бы руководителя, который пользуется авторитетом у земляков.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали от чиновников республики и района прекратить давление на народных избранников. Кроме того, ижемцы обратились в Госдуму с просьбой освободить депутатов муниципалитетов от обязанности заполнения деклараций. Как показывает практика, даже самые незначительные ошибки в декларациях используются властями как рычаг для устранения политических конкурентов.

Под резолюцией подписались жители сел Ижма, Сизябск, Краснобор, Кельчиюр, деревень Бакур, Варыш, Диюр, Ыргеншар, Ласта.

Виктор СЕМЕНОВ.