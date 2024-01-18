Пушкинский бал (Блиц от 19 января)

25 января в фойе концертного зала «Сыктывкар» состоится студенческий праздник.

Бал будет посвящен юбилею великого поэта России Александра Пушкина и Дню студента. Участников ждут классическая музыка и «благородный общественный разговор». Сами студенты, как надеются организаторы праздника, придут в классических бальных костюмах и платьях.

«Недружественное» пиво

В России хотят запретить поставки импортного пива и пивных напитков.

Такое обращение председателю кабмина Михаилу Мишустину направил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Он предлагает включить пиво в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из недружественных стран: США, государств Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

Под угрозой выселения

Корткеросский приют для бездомных животных накопил долги по коммунальным платежам.

Волонтеры открыли приют пять месяцев назад и уже столкнулись с серьезными проблемами. Система отопления не выдержала морозов, и в рождественские каникулы пришлось приносить тепловые пушки и менять батареи. Кто-то помогал финансами. Неприятным сюрпризом стал счет за вывоз ТКО. Само помещение бывшей сыроварни находится в безвозмездной аренде, а счет в 240 тыс. руб. оказался для активистов неподъемным. Регоператор обещал разобраться в ситуации. Возможно, получится сделать перерасчет. На сегодня в приюте содержатся 40 кошек и 10 собак.

Пришел песец. Бешеный!

Оленеводческим хозяйствам на границе с НАО угрожает бешенство.

В заполярном районе НАО выявлен новый случай бешенства, сообщает Управление ветеринарии по Коми. Это уже третье сообщение с начала года. Департамент внутреннего

контроля и надзора НАО проинформировал, что 14 января из п. Индига сельского поселения «Тиманский сельсовет» Заполярного района НАО в лабораторию поступил труп песца. Проведенные исследования подтвердили диагноз – «бешенство».

День поисковика

28 февраля в Коми впервые отметят новый праздник.

День поисковика Республики Коми учрежден указом главы республики «ради сохранения исторической памяти, развития интереса и уважения к истории народа, увековечения памяти погибших при защите Отечества». Организовывать и проводить мероприятия Дня поисковика будет Комитет по молодежной политике. Дата выбрана не случайно. 28 февраля 2023 года был создан поисковый отряд «Северная звезда», в состав которого вошли студенты Коми филиала Кировской медакадемии. Таким образом поисковому движению республики уже 21 год.

В Коми замерзает поселок

В редакцию «Трибуны» обратились жители поселка Изъяю Печорского района, они жалуются на дикий холод в квартирах.

В коллективном письме (199 подписей) жильцы многоквартирных домов по улицам Центральная, Вокзальная и Юбилейная сообщают, что в их жилищах в течение двух недель температура воздуха держалась на уровне 10-16 градусов, а в некоторых домах опускалась до 8оС. Причина – низкая температура теплоносителя, подаваемого Коми тепловой компанией (КТК). Из трех котлов поселковой котельной сейчас работает только один, утверждают местные жители.

Горят дома и авто

В прошлом году на пожарах в Коми погибли 65 человек.

Такие данные озвучил начальник главного управления МЧС по Коми Алексей Пархомович. Всего в 2023 году произошло 1164 техногенных пожара, 36 человек получили травмы. С начала 2024-го уже произошло 67 пожаров, погибли пять человек, трое получили травмы. Горят не только дома, но и автомобили. В морозы граждане пытаются обогреть машины разными способами, в том числе применяют открытый огонь и горючие материалы.

Внимание: новый налог

В 2024-м вкладчикам впервые необходимо будет уплатить налог с доходов от банковских вкладов.

Декларировать доходы по вкладам гражданам не нужно, данные поступят в налоговый орган от банковских учреждений до 1 февраля 2024 года. Эти сведения отразятся в «личных кабинетах» налогоплательщиков для физических лиц.

Доходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактического получения доходов в виде процентов. Отметим, что облагаться налогом будет только сумма процентов по всем вкладам гражданина за 2023 год, которая превышает 150 тыс. рублей. Сумма налога будет указана в налоговом уведомлении, которое поступит налогоплательщикам осенью. Совершить оплату необходимо не позднее 1 декабря 2024 года.

Не дошли до дома…

С начала года в Коми от переохлаждения погибли три человека.

Все смертельные случаи связаны с употреблением алкоголя, считает врач территориального центра медицины катастроф Коми Игорь Макаров. Люди или не смогли дойти до своих квартир, или просто засыпали.

Всего в Сыктывкаре, Ухте и Сыктывдинском районе с начала года зафиксировано 33 случая обморожения. Максимальное число в столице региона — 21 человек. 13 из них были госпитализированы. Двое не выжили. Одного мужчину нашли в селе Выльгорт возле дома. А второго – в районе ж/д переезда в м. Чов. В Ухте было 12 обращений, восемь человек с обморожением попали в стационар.

Летальный случай в городе был один: женщину нашли возле подъезда многоквартирного дома.

Черные вести из Украины

В ходе проведения специальной военной операции погибли семь наших земляков.

Среди них рядовой Павел Кулаков, уроженец поселке Вухтым Прилузского района, который до участия в СВО проживал в селе Объячево. Рядовой Василий Лазарев родился в поселке Копса Сысольского района, проживал в поселке Заозерье. Он погиб 20 ноября 2023 г., похороны состоялись 13 января 2024 года. А 21 декабря в ходе спецоперации погибли рядовой Александр Паршуков из поселка Тимшер и сержант Василий Липин, уроженец села Мыелдино.

На этой неделе стало известно также о гибели Алексея Жеглова из поселка Усогорск Удорского района, Александра Гавра из Аджерома и Олега Чередова из Сыктывкара.