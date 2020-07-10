Во Втором кассационном суде общей юрисдикции России началось рассмотрение жалоб бывших главы Коми Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, сенатора от Коми Владимира Торлопова и еще троих фигурантов уголовного дела о коррупции.
Заседание суда по различным причинам неоднократно переносили: сначала из-за пандемии, потом из-за болезни одного из адвокатов, отсутствия видеоконференцсвязи с колониями, в которых отбывают наказание другие осужденные по делу.
В июне 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 160 млн рублей. Заместитель экс-главы Коми Алексей Чернов получил 9 лет и штраф в 160 миллионов рублей, бывший сенатор Владимир Торлопов — 6,5 лет колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. Экс-председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Остальным фигурантам суд назначил лишение свободы и условные сроки от 5 до 8,5 лет. Большинство из них уже вышли на свободу. В местах заключения продолжают находится Вячеслав Гайзер, Алексей Чернов, Владимир Торлопов, Игорь Кудинов и Наталья Моторина.
Пятеро продолжают сидеть. Фигуранты «дела Гайзера» пишут жалобы
Во Втором кассационном суде общей юрисдикции России началось рассмотрение жалоб бывших главы Коми Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, сенатора от Коми Владимира Торлопова и еще троих фигурантов уголовного дела о коррупции.