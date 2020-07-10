Пятеро продолжают сидеть. Фигуранты «дела Гайзера» пишут жалобы

Июль 10, 2020 - Актуально

Во Втором кассационном суде общей юрисдикции России началось рассмотрение жалоб бывших главы Коми Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, сенатора от Коми Владимира Торлопова и еще троих фигурантов уголовного дела о коррупции.
Заседание суда по различным причинам неоднократно переносили: сначала из-за пандемии, потом из-за болезни одного из адвокатов, отсутствия видеоконференцсвязи с колониями, в которых отбывают наказание другие осужденные по делу.
В июне 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 160 млн рублей. Заместитель экс-главы Коми Алексей Чернов получил 9 лет и штраф в 160 миллионов рублей, бывший сенатор Владимир Торлопов — 6,5 лет колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. Экс-председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Остальным фигурантам суд назначил лишение свободы и условные сроки от 5 до 8,5 лет. Большинство из них уже вышли на свободу. В местах заключения продолжают находится Вячеслав Гайзер, Алексей Чернов, Владимир Торлопов, Игорь Кудинов и Наталья Моторина.

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