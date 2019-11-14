Распутица – как «стихийное бедствие»

Плывите, дети, плывите

Осень и весна для жителей поселка Знаменка (Троицко-Печорский район) все равно, что стихийное бедствие, поскольку школьников приходится переправлять через Печору, чтобы добраться до школы-интерната в Якше.



Но так было не всегда, в 2017 году в рамках оптимизации была закрыта школа в Знаменке, дети стали ездить за два десятка километров в Якшу.

Жителей лесного поселка возмущает то, что местные власти фактически самоустранились от решения вопросов, связанных с организацией безопасного провоза детей через реку. Сами родители вынуждены заниматься поиском плавсредств. Есть возможность воспользоваться услугами частников, которые берут по 50 рублей с человека за провоз по Печоре в одну сторону. Поскольку родители сопровождают детей, то сумма набегает немаленькая для жителей депрессивного поселка, где каждый рубль на счету.

Почему-то наступление распутицы для чиновников становится чем-то неожиданным. Вот и из ответа от 25 октября за подписью заместителя руководителя администрации Троицко-Печорского района Ольги Чупровой следует, что «проводится работа с физическими лицами, имеющими зарегистрированные маломерные суда по прохождению техосмотра с последующим заключением договора на перевозку учащихся и оплатой расходов по перевозке родителями в весенне-осенний период…» А что, раньше нельзя было заняться этим вопросом?

– Мы не виноваты в том, что проживаем за рекой, – возмущается жительница Знаменки Наталья Зубакова. – Чем думали чиновники, когда закрывали школу и переводили детей в Якшу. Еще нас пугают, что детей и вовсе перевозить не будут. Не имеют такого права! Мы не лишены родительских прав, и дети должны воспитываться в семье!

Еще администрация школы на всякий случай подстраховывается и снимает с себя ответственность за возможные неприятности. С родителей берут заявления о том, что они обязуются встретить из школы своего ребенка и переправить его через реку.

В Знаменке сейчас проживает порядка двух сотен жителей, ребят школьного возраста можно на пальцах пересчитать. Вроде как частная история. Но видя такое отношение властей к проблемам рядовых граждан, стоит ли удивляться падению рождаемости и убыли населения в сельской глубинке?

Сергей ПАВЛОВ.