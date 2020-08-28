Неделю назад в столице республики состоялась торжественная закладка мемориального камня на месте будущего монумента Ивану Павловичу Морозову. Увы, пока это только первый камень…

На протяжении почти трех десятков лет ветераны, общественники предлагали установить памятник Ивану Морозову. Но власть имущие отвечали на эти обращения пустыми обещаниями и отписками. Тогдашние руководители торопились все поделить, продать и набить карманы. О заслугах своего предшественника они предпочитали не вспоминать. В результате мало кто из сегодняшних депутатов, руководителей, молодежи знает хоть что-то о его заслугах перед республикой.

А вспомнить есть что: при нем возникли Сыктывкарский ЛПК, Усинск, Вуктыл, десятки школ, больниц, бесплатное жилье для простых тружеников. Морозов не чурался оставить у себя на ночь приехавших из деревни по делам земляков, пригласить к столу, а на следующий день помочь в решении конкретных вопросов. Он мог до начала официального трудового дня рано утром лично прийти к старушке, разобраться в ситуации и в кратчайшие сроки обеспечить ветерана жильем.

Иван Павлович не пристраивал своих близких на «сытные» должности, назначая на руководящие посты умеющих работать и, самое главное, честно жить. Что же касается лентяев, болтунов, нарушителей закона — тут Иван Павлович был суров. При поездках по республике он в первую очередь шел не за стол, а на лесные участки, в трудовые коллективы, к людям. Потому обладал точной информацией, а не через многочисленных «замов, помов, советников».

Скоро выборы главы и Государственного Совета Республики Коми. Хотелось бы, чтобы будущий руководитель региона в своей работе брал пример с Ивана Морозова. Что же касается будущих депутатов, то тут, конечно, необходимо обновить минимум наполовину их состав, убрать «обе-щалкиных», непрофессионалов. Они должны сделать так, чтобы бизнес, врачи, педагоги могли спокойно заниматься расширением производства, созданием рабочих мест, строительством, новыми формами лечения, учебой, а не воевать с чиновниками, добиваясь того, что им и так положено по закону.

Евгений РОГАЦКИЙ,

адвокат, член Союза журналистов России, ветеран труда.