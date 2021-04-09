Раз в пять лет: «Ижемцы, привет!» Ольга Савастьянова, как пионер, – она за все отвечает

На прошлой неделе Ижму посетила депутат Государственной Думы Ольга Савастьянова. В последний раз в этих краях ее видели в канун выборов депутатов прошлого созыва Госдумы, то есть пять лет назад. Теперь, видимо, самое время нанести визит в глубинку и напомнить о себе избирателям…



Как известно, депутат Савастьянова поддержала пенсионную реформу, что, мягко говоря, не добавило ей популярности в Ижемском районе. Такое же раздражение у многих вызвала и ее позиция по Шиесу. На одном из митингов ижемцы выразили недоверие депутату. Поэтому не удивительно, что и на недавней встрече Савастьянова услышала острые и даже неприятные вопросы.

В частности, общественница Эмилия Братенкова спросила: «Вы народный депутат? Но народный депутат должен принимать решения не антинародные. Пример: пенсионная реформа».

Депутат-«единоросс» оправдываться не стала. Она ответила так: «Вы популист, а я ответственный человек. Вам такое не нравится. Но и президент, и мы в Госдуме приняли это решение, потому что мы отвечаем за страну. Раньше был пенсионный возраст 50-55 лет. Тогда на одного пенсионера приходилось 4 работающих, а средняя продолжительность жизни была около 45 лет, а теперь приходится только один работающий на одного пенсионера. Поэтому другого выхода нет. А вы играете на эмоциях людей, не понимая, что денег на пенсии хватать не будет. Я за это решение отвечаю как государственный человек».

В таком же ключе прозвучал и ответ на вопрос: «А где вы были, когда поселок Мадмас, где вы родились, стеной встал на защиту Шиеса? Почему среди защитников Шиеса вас не видели?». Депутат спокойно заявила: «Я не пиарилась, как ваша партия, я работала. И мы решали этот вопрос не с плакатами в руках, а работой в Москве. И что этой свалки нет – это и моя заслуга».

Получается, что г-жа Савастьянова боролась со свалкой где-то в Москве, причем в тайне от ижемцев, которые этого не оценили. Впрочем, ее драматичная «схватка» с мусорным полигоном – это мелочь по сравнению с другим мужественным поступком Ольги Викторовны. Она оказалась в числе инициаторов законопроекта о возможности продления полномочий президента еще на два срока. Естественно, ижемцы спросили ее и об этом.

«Да, я была инициатором этого закона, – гордо ответила О. Савастьянова. – Нельзя судить по одному кирпичу про весь дом. Забивая гвоздь, вы же не смотрите на шляпку, а смотрите туда, куда забиваете гвоздь. Играя в мяч, вы же не смотрите на мяч, а смотрите на ворота. Вот и здесь мы видим дальше вас. Поэтому я считаю себя правой!»

Кто эти самые «гвозди», которые сверху, не глядя, забивают по самые шляпки, депутат не уточнила. Но после этой встречи многие ижемцы убедились, что г-жа Савастьянова горячо поддерживает даже самые непопулярные инициативы «Единой России». Она, видимо, ни о чем не жалеет и ни в чем не раскаивается. А если и колеблется, то исключительно вместе с «генеральной линией партии».

Николай БРАТЕНКОВ.

фото с сайта komi.er.ru.