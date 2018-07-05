Республика перенесла удар стихии

В минувшую среду вечером на Сыктывкар обрушился шторм. Сначала резко усилился ветер, порывы его были столь сильными, что ломали деревья и рекламные конструкции.

Потом грянул гром и полил дождь. Впрочем, метеорологи предупреждали горожан о непогоде заранее. К счастью, никто из людей не пострадал.

После ливня по улицам текли бурные ручьи, местами валялись сломанные ветки деревьев. Сломавшиеся деревья упали на линии электропередачи. По этой причине некоторые дома в столице Коми остались без электричества. Порывы ветра достигали 13 метров в секунду, по данным авиаметеорологической станции аэропорта — до 25 метров в секунду.

Непогода на следующий день перекочевала в Ухту. В четверг «северная жемчужина» на некоторое время превратилась в Венецию. На город после 12 часов дня обрушился чуть ли не тропический ливень. Городская «ливневка» не справилась с таким объемом упавшей с неба воды, и улицы превратились в каналы. Подтопило территории в районе улиц Ленина, Оплеснина, ТЦ «Юпитер», площадь Юбилейную, проезд Дружбы, затопило ТЦ «Ярмарка».