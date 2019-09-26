Республика так обезлюдела, что пять городов Коми потеряют свой нынешний статус

С 1 января следующего года в Коми статус городского округа будет иметь лишь Сыктывкар, в свою очередь Воркута, Вуктыл, Инта, Усинск, Ухта станут просто муниципальными округами.Соответствующий региональный законопроект размещен в интернете и проходит процедуру общественного обсуждения, которое завершится 29 сентября.



Сейчас в регионе проживает порядка 830 тысяч человек, то есть по этому показателю мы опустились до рубежа 50-60-х годов прошлого столетия, когда начинался период масштабной индустриализации Европейского Севера. Напомним, что к моменту развала Советского Союза в Коми численность населения составляла почти 1 миллион 250 тысяч человек!

Между тем изменения в федеральном законодательстве требуют, чтобы на территории городского округа плотность населения в пять и более раз превышала среднюю плотность населения по России. Этому критерию сегодня соответствует только Сыктывкар.

Когда из официального названия той же Воркуты исчезнет нынешняя приставка «городской округ» – это не значит, что «столица мира» сразу лишится статуса города. Из логики закона о местном

самоуправлении следует, что ничего принципиально не должно будет поменяться, кроме, разумеется, вывески и печати. Тогда для чего весь этот сыр-бор? Сами депутаты пока толком ничего не знают, ожидается, что ситуация как-то прояснится еще до принятия поправок в уставы муниципальных образований. Какие-то разъяснения должны последовать со стороны администрации главы Коми и федеральных чиновников.

Для муниципалитетов сегодня важно, чтобы изменение статуса не отразилось в худшую сторону на финансировании и на нормативах отчислений по налогам в местные бюджеты.

Плотность – 2 человека на километр

Если население России распределить равномерно по всей территории, то плотность составит примерно 9 человек на 1 кв. километр (в Европейской части страны – 23 человека).

Самые густозаселенные территории – это, ожидаемо, Москва, где на 1 кв. километр приходится почти пять тысяч человек, далее следует Санкт-Петербург – 3837, Севастополь – 512, Московская область – 171, Ингушетия – 137. Самые малозаселенные территории – Чукотка (коэффициент 0,07), Ненецкий автономный округ (0,25), Магаданская область и Якутия (0,31). В Коми на один квадратный километр приходится два человека.

Сергей МОРОХИН.