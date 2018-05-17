Республику потрясла весть о трагедии в Печорском районе

16 апреля в 20-ти километрах от поселка Кожва ушел под воду вездеход, где находилось девять человек. Семеро из них — рабочие-вахтовики — погибли.

Гусеничный вездеход ГАЗ-71 затонул при переезде через ручей Большой Камень (это приток реки Кожва). Водитель, видимо, надеялся с ходу проскочить вскрывшийся ото льда ручей, не рассчитав, что вода в нем сильно прибыла из-за весеннего паводка…

Из тонущего вездехода сумели спастись только водитель и пассажир, находившиеся на передних сиденьях. Остальные пассажиры находились в кунге вездехода, а поскольку он грузовой, внутри салона не было ручки, чтобы открыть дверь…

На место происшествия были направлены вертолет Ми-8 и оперативная группа Печорского пожарно-спасательного гарнизона. Когда спасатели прибыли, они обнаружили находившийся в воде вездеход, часть кабины которого была на поверхности. Пока не понятно, предпринимали ли двое выживших попытки спасти оставшихся в кунге вахтовиков. Ведь, по одной из версий, рабочие, оказавшиеся в ловушке, погибли не сразу.

Семеро погибших были вахтовиками, работавшими на Кыртаельском газоконденсатнонефтяном месторождении, у них кончилась смена-вахта, и они отправились домой на попутном транспорте. Якобы на следующий день за ними должен был прийти специализированный гусеничный вездеход, но люди не хотели ждать. Они нашли человека, который согласился их отвезти на грузовом вездеходе, который принадлежит транспортной компании ТК «АвтоГАЗкомплект».

Есть версия о том, что в распутицу вахтовиков с месторождений должны доставлять на вертолете, но из-за дефицита средств этого не делается. Как на самом деле все произошло и кто ответит за трагедию, покажет следствие. По факту гибели семерых человек возбуждено уголовное дело.