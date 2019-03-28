Режиссера обвинили в преступной связи с женой военачальника и отправили в Воркуту…

Его судьба поистине фантастична. Уже в 36 лет режиссер Борис Мордвинов достиг головокружительной высоты, возглавив главную сцену страны – Большой театр. А в 40 лет стал чернорабочим в ГУЛАГе.

В 43 года, оставаясь зэком, Мордвинов создал Воркутинский музыкально-драматический театр. Вернулся в Москву, когда ему исполнилось 54 года. Он был полон творческих планов, но не смог прожить в столице и дня – умер ночью от инфаркта…

Под «колпаком» у Лаврентия Берии

Борис Шефтель увлекся театром под влиянием своего дяди, любимца публики, выступавшего в опереттах под псевдонимом Мордвинов. Впоследствии этот псевдоним унаследовал племянник.

В 1919 году 20-летний Борис Мордвинов поступил во вторую студию МХТ, где Немирович-Данченко заметил в нем проблески режиссерского дарования и привлек к постановке оперетты «Дочь мадам Анго» Шарля Лекока в своей музыкальной студии. Так он стал музыкальным режиссером, а студия вскоре получила статус театра им.В.И. Немировича-Данченко. Поставленные Борисом Аркадьевичем на этой сцене оперы, драматические спектакли и балеты пользовались таким успехом публики, что Немирович-Данченко сделал любимого ученика главным режиссером театра своего имени.

Пика своей творческой карьеры Борис Мордвинов достиг в 1936 году, когда его назначили главным режиссером Большого театра. Именно ему было суждено возобновить запрещенную в 1917 году большевиками оперу «Жизнь за царя», но только с другим названием – «Иван Сусанин». Новую версию шедевра Михаила Глинки приняла и публика, и партийные власти. Патриотический пафос оперы в условиях надвигающейся войны оказался весьма актуален.

Можно было бы и дальше развивать успех, но курортное знакомство с красавицей Кирой Ивановной, женой заместителя наркома обороны СССР Григория Кулика, спутало все карты. Неизвестно, были ли они любовниками или просто общались, но в любом случае ревность будущего маршала здесь была ни при чем. По одной из версий, Лаврентий Берия подбирался к Кулику, а начал с его супруги. В сентябре 1939 года Киру Ивановну схватили прямо на улице и через полтора месяца расстреляли. Заместителя наркома тогда не тронули. А вот Бориса Мордвинова 15 мая 1940 года арестовали по обвинению в шпионской связи с Кирой Кулик.

Почти год длилось следствие. Борис Аркадьевич вины не признавал, хотя и не отрицал, что встречался с Кирой Ивановной. В итоге Особое совещание приговорило Бориса Мордвинова к трем годам исправительно-трудовых лагерей.

Мельпомена в неволе

Почти весь отмерянный Особым совещанием срок Мордвинов мотал на общих работах. Трудился грузчиком на пристани, подсобным рабочим на складе, дневальным в бараке. Три года прошли, но из-за войны время заключения ему продлили. Помотавшись по этапам, режиссер оказался в Воркуте, куда по надуманным обвинениям попало немало профессиональных артистов. И тогда у него родилась безумная идея организовать в поселке Воркута настоящий театр.

Идея попала на хорошую почву. Как раз к этому времени начальником Воркуто-Печорского Управления исправительно-трудовых лагерей НКВД СССР назначили участника Сталинградской битвы, заядлого театрала Михаила Мальцева. И уже в июле 1943 года, получив записку от Мордвинова, он собрал совещание работников культуры, на котором заявил:

– Здесь, в Заполярье, в суровых условиях полярной ночи и вечной мерзлоты мы должны создать театр яркий, красочный, с музыкой и танцами, чтобы наши горняки, придя в свой театр, могли отдохнуть, развлечься, полюбоваться зрелищем бодрящим, легким, радостным.

Через месяц вышел приказ за его подписью о создании театра «Воркутстроя». Художественным руководителем и главным режиссером был назначен Борис Мордвинов.

Под театр поначалу приспособили деревянный клуб на улице Шахтинской. Согласно пожеланиям начальства, решили ставить яркую и красочную оперетту «Сильва». На главную роль Мордвинов назначил бывшую солистку Ростовского музтеатра Наталью Глебову, приехавшую в Воркуту вместе со своим мужем – инженер-майором Шварцманом. Она уже играла Сильву и знала всю партию наизусть. Партитуру восстановил пианист по фамилии Стояно, бывший студент Ленинградской консерватории. Нуждаясь в деньгах, студент подрабатывал тем, что играл на воровских «малинах». За это и угодил в Воркуту.

Партию Эдвина помог воссоздать бывший солист Ленинградского театра имени Кирова, заключенный Теодор Рутковский. А вот сыграл эту роль экс-солист оркестра Всесоюзного радио Борис Дейнека, осужденный на 10 лет по печально знаменитой 58-й статье УК РСФСР.

И тут возникла новая проблема. Дейнека был певцом, а не актером. Поэтому Мордвинову пришлось немало потрудиться, чтобы научить его не только петь, но и играть. И в этом ему помог педагогический опыт, приобретенный в музыкальной студии Немировича-Данченко.

Премьера «Сильвы» состоялась 1 октября 1943 года и выдержала 99(!) представлений. Это очень много для такого маленького и совсем еще юного города, как Воркута. Кстати, аплодировать на спектаклях запрещалось, поскольку большинство артистов были заключенными. Они жили в обычных бараках, а на репетиции и спектакли их приводили под конвоем. Только в 1946 году для них выделили отдельное помещение, в котором было больше порядка и чистоты.

После «Сильвы» последовали «Принцесса цирка», «Марица», «Перикола», а также драматические пьесы. Увы, драматические спектакли не имели такого успеха, как классические оперетты. Исключением стала комедия «Хозяйка гостиницы» Карла Гольдони, в которой сам Борис Аркадьевич сыграл роль надменного аристократа и женоненавистника Рипафратта. В эти годы театр показывал 600 спектаклей и концертов в год, а труппа насчитывала около 150 человек.

Премьерой «Марицы» в 1945 году было отмечено открытие нового здания театра, построенного в кратчайшие сроки.

И в новом помещении Мордвинов решился на постановку оперы Шарля Гуно «Фауст», которую хотел осуществить еще в Большом театре. Затея казалась такой же безумной, как и создание театра за колючей проволокой. Публика, в основном состоящая из сотрудников органов и вольнонаемных рабочих, могла не понять столь сложного произведения. Но и тут Мордвинову сопутствовал успех, и вслед за «Фаустом» последовали «Риголетто», «Травиата», «Севильский цирюльник» и «Чио-Чио-Сан».

Смертельный глоток свободы

В 1946 году Борис Мордвинов получил долгожданную свободу, но вернуться в Москву и воссоединиться с семьей он не мог. Въезд в столицу ему был запрещен. Борис Аркадьевич перебрался в Сыктывкар и поставил в местном драматическом театре «Отелло» Вильяма Шекспира с использованием музыки Джузеппе Верди и «Бесприданницу» Александра Островского. Один театральный сезон он проработал в Саратовском академическом театре оперы и балета. Здесь его вновь ждал успех. За постановку оперы «Золотой петушок» Николая Римского-Корсакова Мордвинова удостоили Сталинской премии.

Столь высокая награда не снимала запрета на въезд в Москву, но его принял Минск. Шесть лет он проработал главным режиссером Белорусского театра оперы и балета, преподавал в Минской консерватории. Только после смерти Сталина, 8 декабря 1953 года, он наконец-то приехал домой. Весь вечер и до поздней ночи Борис Аркадьевич провел со своим сыном Михаилом, таким же, как он, музыкальным режиссером. Оба делились творческими планами. Мордвинов-старший мечтал о постановке «Бориса Годунова» Модеста Мусоргского.

Они расстались до утра, не подозревая, что навсегда. Ночью Бориса Мордвинова не стало.

В прошлом году созданный им Воркутинский драматический театр отметил 75-летие. Теперь там не ставят оперы и оперетты. Театр стал городским, а содержать оркестр заполярному городу слишком накладно, поскольку в его штате больше нет заключенных артистов. Зато в репертуарной афише значатся произведения мировой драматургии и пьесы современных авторов. А на днях Совет по культуре и искусству при главе Коми принял решение присвоить театру имя его основателя, замечательного режиссера и педагога Бориса Мордвинова.

Михаил АРИНИН.