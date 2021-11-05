10 ноября отмечается День сотрудников органов внутренних дел. Продолжая цикл публикаций, посвященных 100-летию регионального МВД, капитан милиции в отставке Анатолий Соловьев раскрывает подробности довольно запутанного уголовного дела середины «нулевых».

Летом 2005 года в поселке Междуреченск Удорского района произошла серия жестоких убийств. В начале июля здесь были обнаружены четыре изуродованных женских трупа. Возникли слухи, что в таежной глубинке орудует беспощадный маньяк.

Охота на женщин?

5 июля работники нижнего склада ООО «Усвалес», как обычно, пришли на смену. Но работать в тот день не пришлось. Войдя в помещение операторов цеха № 2, они оторопели, увидев окровавленный труп сторожа предприятия Нины Спириной. Тело этой 40-летней женщины было исполосовано чем-то острым, скорее всего, ножом. Многочисленные колото-резаные раны были на горле, груди, брюшной полости. В общем, картина из фильма ужасов…

Прошло всего два дня – и новая жуткая находка. Рабочий нижнего склада заметил какую-то странную кучу из наваленных веток близ эстакады. Приподняв самодельный настил, он отодвинул доски, а там – две мертвые девушки. Судя по множеству колото-резаных ран, смерть их была страшной, мучительной.

Выяснилось, что убитые – дочки Нины Спириной, с которой накануне расправился какой-то нелюдь. Людмила и Ольга были студентками одного из сыктывкарских училищ. В летние каникулы они, как обычно, приехали к маме на побывку, заодно и помогали по хозяйству.

А 8 июля в одной из квартир Междуреченска было обнаружено тело 20-летней Натальи Осиповой, инвалида I группы. Несчастная девушка тоже была жестоко убита. Эксперты насчитали с десяток ножевых ранений в грудь, в живот, в спину…

Серия кровавых преступлений на Удоре вызвала панику среди местного населения. Для помощи сельским операм из Сыктывкара в Междуреченск были направлены опытные сыщики – начальник отдела Управления уголовного розыска регионального МВД Александр Масленников и старший оперуполномоченный по особо важным делам Ринат Алехин.

В авральном режиме

Сыщики нашли свидетелей, которые видели, как вечером 4 июля сторож Нина Спирина отправилась на работу вместе со своими дочерями. Люда и Ольга обычно помогали ей охранять территорию.

Что случилось потом, было окутано тайной. Не вызывало сомнений лишь то, что все три убийства были совершены одним и тем же ножом – это подтвердили эксперты.

Смерть инвалида Натальи Осиповой тоже наступила от многочисленных ножевых ранений, однако орудие убийства оказалось другим. Такой нож имеет специфическое название – «бабочка».

Сотрудниками уголовного розыска сразу же был определен круг лиц, которые могли быть причастны к убийствам. В первую очередь стали отрабатывать ранее судимых за аналогичные преступления, а также местных бомжей и пьяниц. Таковых в депрессивном поселке оказалось немало, поэтому круг проверяемых оказался весьма широким.

Каждый подозреваемый попадал под оперативную разработку, в авральном режиме работала и негласная агентура. А из МВД России был уже вызван специалист с полиграфом, поэтому все попадавшие в список подозреваемых тут же проверялись на «детекторе лжи». Руководил оперативно-розыскными мероприятиями Александр Масленников, на Рината Алехина возложили ответственность за проверку показаний подозреваемых.

Обитатель свалки

Подполковник Масленников перебирал в уме все возможные варианты развития событий. Особые подозрения у него вызывал местный безработный Смирнов, обитавший на свалке, которая находилась недалеко от дома, где погибла девушка-инвалид.

Выяснилось, что мужчина был осужден в 1983 году за убийство в Украине. А после того, как отмотал срок на Севере, жил за счет сдачи металлолома в пункты приема. На свалку его выгнала из дома бывшая супруга, приехавшая жить на Удору из Украины вместе с 19-летним сыном. В итоге Смирнов оказался бомжем и приспособил под свое жилище кабину старенького грузовика.

Безработный нередко приходил на территорию нижнего склада в поисках металлолома. При этом опытный сыщик обратил внимание на тот факт, что 3 и 4 июля предприятие не работало – на высоковольтной линии шел ремонт. Масленников предположил: узнав об этом, Смирнов мог прийти поживиться дорогостоящим медным кабелем. А чтобы скрыть преступление, убил и женщину-сторожа, и ее дочерей.

Участковый Владимир Терентьев косвенно подтвердил эту версию: «Смирнова видели в день убийства на площадке этажа, где расположена квартира Натальи Осиповой». Нашлись и местные жители, которые заверили: у Смирнова есть нож-«бабочка». Наконец, появился и третий аргумент – опытный участковый припомнил: «Когда я искал его на свалке, он почему-то был одет в свежевыстиранную одежду».

Оперативники в шоке

Несколько дней подряд Смирнова не могли задержать. Заслышав звук приближающейся машины, въезжающей на свалку, бомж сразу прятался. Чтобы в очередной раз его не спугнуть, сыщики отправились на свалку пешком. И глубокой ночью застали подозреваемого врасплох.

Масленников в первую очередь решил проверить Смирнова на причастность к убийству Осиповой. И объяснил тому, что на квартире убитой обнаружены биологические следы преступника. Смирнов заерзал, занервничал и неожиданно выпалил: «Да, это я убил Наташу». Объяснил он свою расправу тем, что, когда вошел в квартиру потерпевшей, та якобы ляпнула что-то оскорбительное.

Но проверка Смирнова на полиграфе стала шоком для всей оперативно-следственной группы: прибор показал полную непричастность его к убийству Нины Спириной и ее дочерей.

Однако подполковника Масленникова доводы полиграфиста не убедили. После продолжительных допросов Смирнова он был практически уверен, что тот виновен во всех четырех убийствах.

Техника иногда тоже ошибается, рассуждал матерый сыщик, а вот интуиция его еще ни разу не подводила. Поэтому он продолжил допросы и был вознагражден за свое упорство: Смирнов постепенно «поплыл», разговорился и в результате все же сознался и в убийстве Спириной, и в расправе над ее дочками.

На вопрос Масленникова о том, зачем же убил инвалида, Смирнов спокойно ответил: хотел увести следствие в сторону и избежать ответственности за тройное убийство. Оказалось, что злодей понимал – рано или поздно убийство Натальи Осиповой раскроют, и он получит за него свой срок. Зато предыдущие три расправы останутся «висяками» – так он избежит пожизненного заключения.

Полиграф, ты не прав!

Когда Масленников сообщил, что убийство Спириной и ее дочерей раскрыто, его срочно вызвали к прокурору района Боброву. Прокурор заявил: «Подполковник, ты в своем уме? Полиграф показывает, что Смирнов невиновен в трех убийствах!».

Но Масленников стоял на своем, и Бобров решил сам допросить подозреваемого. Прокурор собрал в актовом зале РОВД начальника милиции, Рината Алехина, следователя районной прокуратуры, от общественности пригласил двух жителей Междуреченска. В их присутствии Смирнов во всех подробностях рассказал о своих злодеяниях.

Он действительно знал, что нижний склад ООО «Усвалес» обесточен. Отправился туда на дело с топором. Услышав в два часа ночи стук топора на пустых эстакадах, сестры Людмила и Ольга направились к этому месту и увидели, что бомж рубит кабель. Девушки закричали, что сообщат в милицию. Ножом, который он постоянно носил с собой, злодей убил сначала одну сестру, а потом и другую. Убедившись, что девушки мертвы, он забросал их тела строительным мусором и ветками.

Однако в этот момент прибежала Спирина. Возле цеха № 2 она увидела Смирнова, руки которого были в буквальном смысле по локоть в крови. Убийца расправился и с ней. А днем подпалил кабину автомобиля, чтобы сжечь свою окровавленную одежду.

Через пару дней убийца забрел в квартиру дома, двери которой почему-то были открыты, и зарезал лежавшую на диване беспомощную девушку-инвалида. Убедившись, что она мертва, нашел на кухне бутылку водки, налил себе полстакана, выпил и преспокойно удалился.

Клинок из кострища

«И все-таки я полностью поверю в то, что сказал Смирнов, только когда его показания будут еще чем-то подтверждены. Например, орудием убийства», – заявил прокурор Бобров.

Сыщикам было известно, что тот сжег вещи в кабине машины, которая служила ему жильем. Предположили, что в костер он мог бросить и нож. Еще раз выехали на свалку и после долгих поисков в сгоревшей кабине нашли-таки клинок ножа. Судмедэксперт подтвердил, что именно им была убита Нина Спирина и ее дочери.

Верховный Суд Республики Коми признал, что показания подсудимого Смирнова были получены во время следствия с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса. В итоге убийца получил 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена НЕСТЕРОВА.