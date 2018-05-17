Родители учеников готовы биться за школу

На этой неделе в редакцию «Трибуны» обратились жители усть-куломского села Деревянск. Они обеспокоены тем, что со следующего учебного года в селе планируют «закрыть» 10-11 классы. Если это произойдет, старшеклассникам за знаниями придется ездить в село Руч — а это 15 километров по ухабам и ямам.

«Не будем молчать»

По словам родителей, конкретного решения пока нет, но руководство школы районные власти уже предупредили. Постановление о создании экспертной комиссии по оптимизации сельского общеобразовательного учреждения педагогам вручили 26 марта нынешнего года.

— Администрация Усть-Куломского района, видимо, решила сэкономить и на наших детях. Родительский комитет инициировал сход граждан, пригласив местную власть и директора школы, но высшие чины не пришли. Но мы решили, что молчать не будем, — решительно настроены родители.

— Ни к чему хорошему закрытие старших классов не приведет, — уверена Наталья Абдуразакова. — Во-первых, в нашей школе преподают английский язык, а в школе села Руч — французский. Менять последние годы — бурда какая-то. Детям будет сложно. Во-вторых, у детей отнимут кружки, секции, дополнительные консультации к экзаменам. Это время они будут тратить на дорогу. В-третьих, потеряют нагрузку и сами учителя. А это приведет к тому, что они будут вынуждены уехать из села и наша школа останется без квалифицированных педагогов.

Угроза для сердца

Деревянская школа находится в добротном двухэтажном здании. Здесь созданы все условия для полноценного обучения и воспитания. Есть столовая, где дети получают двухразовое питание, спортивный и актовый залы, компьютерный класс, краеведческий музей, хорошая библиотека. Здание оборудовано автоматической противопожарной сигнализацией.

Как сообщила «Трибуне» директор Деревянской школы Марина Мишарина, сегодня занятия посещают 83 ученика. А, к примеру, в селе Ручь, куда хотят перевести деревянских старшеклассников, всего 71 школьник.

— У нас всегда была средняя школа. Учились у нас озъягские дети и даже ручевские. А сейчас, видимо, хотят наоборот сделать. Мы ждем комиссию из района, но наде-

емся, что власть на нас руку не поднимет. По сути школа — это сердце села. Если школу уберут, село умрет, — переживает Марина Валерьевна.

О судьбе деревянских старшеклассников мы спросили заместителя начальника управления образования Дмитрия Кирушева.

— Говорить об этом пока рано. Создана экспертная комиссия, которая будет учитывать все нюансы. И только после примем решение: закрывать или не закрывать, — ответил Д. Кирушев.

Екатерина МАКАРОВА,

Усть-Куломский район.