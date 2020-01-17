Ровно четверть века назад, 21 января 1995 года, Россия стояла на пороге ядерной войны. Мало кто знает, что драматические для всего человечества события разворачивались на территории Коми.

В тот день в 9 часов 15 минут на командном пункте радиолокационной станции (РЛС) «Дарьял» под Печорой был засечен неизвестный космический объект, поднявшийся на высоту в несколько сот километров. По своим техническим характеристикам он был схож с баллистической ракетой с американской атомной подводной лодки «Трайдент», несущей ядерные заряды. Ракета летела по опасной траектории, ее запуск можно было расценить как начало ядерной атаки. Счет для принятия решений шел на минуты, если не секунды…

Позднее, спустя сутки, Президент России Борис Ельцин заявил, что впервые задействовал «ядерный чемоданчик» для связи со своими генералами и выработки экстренных решений.

К счастью, никаких кардинальных решений принимать не понадобилось. Быстро выяснилось, что в ЧП виноваты норвежцы. Они запустили крупную метеорологическую ракету, в которой использовались наработки американских военных. Норвежская сторона заранее официально предупредила соответствующие российские службы о своих мирных намерениях, но важная бумага затерялась на столах бюрократов.

Говорят, что этот экстренный случай вошел в специальные учебные пособия в качестве примера эффективного несения службы на российских радиолокационных станциях.

«Глаза и уши» России

Так вышло, что за мировым небом кроме как печорскому «Дарьялу» в 90-е годы в стране следить было некому. Все остальные радиолокационные станции Советского Союза в Украине, Латвии, Казахстане и Азербайджане были выведены из строя. Была, правда, надежда на Иркутскую РЛС, но ее так и не достроили, а в 2012 году и вовсе взорвали.

Печорская РЛС и сегодня зорко следит за всеми перемещениями в воздушном пространстве Европы и Северной Америки. Специалисты уверяют, что от нашего «Дарьяла» не ускользнет даже объект размером с футбольный мяч, запущенный за многие тысячи километров.

Наша Pechora

Секретный стратегический объект под Печорой начали строить в начале 70-х годов прошлого столетия фактически параллельно с «Печорской ГРЭС», которая именно военные объекты должна была подпитывать электроэнергией в первую очередь, а уж потом – гражданские. Любопытно, что в ходе строительства использовался даже атомоход (!), базировавшийся на реке Печора, дабы избежать сбоев с поставками электричества для «Дарьяла».

Строительство стратегического объекта высотой в 110 метров (самый высокий в Коми) проходило не совсем гладко, его должны были запустить еще в конце 70-х, но торжественно ленточку перерезали лишь в 1984 году, поскольку на РЛС случился пожар, едва не закончившийся катастрофой. Но в итоге военные со всеми трудностями справились.

Кстати, изначально планировалось, что помимо Печорского «Дарьяла» (по классификации НАТО – Pechora) схожий объект появится и на Земле Франца-Иосифа, также будут построены плавучие радиолокационные станции. Но эти планы не сбылись.

Визит к Кулакову

С РЛС под Печорой появились и зенитно-ракетные комплексы С-300: надо же было в случае чего дать мощный отпор потенциальным супостатам. Тем более что в то время активно разрабатывались углеводородные запасы Тимано-Печоры, являющиеся наряду с РЛС и «Печорской ГРЭС» стратегически важными для страны объектами.

Кстати, в связи с комплексом С-300 в середине 90-х произошел «информационный казус». Это случилось на пресс-конференции первого заместителя председателя Госсовета Коми Ивана Кулакова. Времена тогда были весьма либеральные – и политики на встречу с журналистами могли прийти, скажем так, немного «уставшими», что не считалось тогда чем-то зазорным. В тот раз Иван Егорович поведал горькую историю о том, что под колесами С-300 якобы погиб солдат-срочник. Трудно было бы не поверить Ивану Егоровичу, который свою политическую карьеру начинал именно в Печоре и был всегда в курсе всех тамошних событий.

В день, когда появилась небольшая заметка в СМИ, Иван Кулаков пригласил меня к себе в кабинет и попенял на то, что с «трагедией» слегка поторопились – информацию надо было согласовать. Очень хочется верить в то, что произошла какая-то путаница и на самом деле все остались живы-здоровы.

А сам этот пример свидетельствует о повышенной секретности, которая окружала «Дарьял». По этой причине легко появлялись разного рода слухи и домыслы.

Щит Родины

Почему РЛС возвели именно под Печорой? Ответ для специалистов очевиден – северные границы в силу их протяженности и малой освоенности территорий – самые уязвимые для потенциального противника, да и время подлета ракет со стороны США через Арктику минимальное. Так что Коми без всяких натяжек сегодня по праву можно назвать ядерным щитом Родины.

Есть еще и политический момент: согласно договору о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, радиолокационные станции должны были располагаться не ближе 300 километров от государственной границы. К тому же здесь, в районе под Печорой, была более-менее развита инфраструктура с автомобильными и железными дорогами, доставшаяся еще в наследство от печально известного Ухтпечлага.

Цель – Сыктывкар

Разумеется, сами объекты, расположенные на территории Коми, рассматривались не главными целями. Вражеские ракеты должны были лететь вглубь страны, где сосредоточен военно-промышленный комплекс, где находятся города-миллионники.

Пару лет назад был снят гриф секретности с архива Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) за период с 1947 по 1990 годы. Среди почти 14 миллионов документов оказалась и карта Сыктывкара от 1964 года, которую обнаружил специалист в области геоинформационных технологий Александр Боровлев. На карте была указана набережная, центр города, аэропорт, какие-то военные грузовики и радар. Все это должно было превратиться в радиоактивный пепел! Ведь, начиная с 1959 года, Сыктывкар входил в список потенциальных целей на случай ядерной войны.

Обозначена ли сейчас столица Коми в качестве мишени для американских ракет, доподлинно неизвестно. Однако вряд ли обитатели северной провинции могут спать спокойно. Учитывая глобальный характер Третьей мировой войны и важную стратегическую роль нашей республики в обороне страны, у жителей Коми нет никаких гарантий.

Засечь и уничтожить

Печорская РЛС изначально была частью оборонительной системы. Но военным надо было не только засечь противника, но и дать решительный отпор. Под Печорой, Воркутой, Нарьян-Маром были возведены военные аэродромы, откуда в сторону Арктики и далее могла взлетать мощная техника с ядерными боеголовками в случае возникновения опасности.

Особо стоит отметить поселок городского типа Амдерма, расположенный всего в 260 километрах от Воркуты. Именно там базировалась основная военная техника, а аэродром был способен принимать даже многоразовые орбитальные космические корабли «Буран».

Бросили и забыли

Сегодня о славном прошлом Амдермы, где базировался 72-й истребительный авиационный полк, в котором в разные годы служили пять Героев Советского Союза, напоминают заброшенные многоквартирные дома, ржавые радиолокационные сооружения, огромные массы металлолома. На улицах появились белые медведи, пугающие остатки местного населения. По последним данным, в Амдерме сейчас порядка 300 жителей, а в конце 80-х здесь их было в 20 раз больше.

Кстати, в одном из кадров популярного советского фильма «Осенний марафон» (1979 год) мелькает табло московского аэропорта, где указан рейс на Амдерму. В 70-е годы этим рейсом летали многие – заполярный поселок считался престижным местом работы.

Чтобы не бомбили «Воронеж», его окропили святой водой

В 2015 году под Воркутой началось возведение РЛС нового типа «Воронеж». Это первый подобный объект за Полярным кругом. Он будет состоять из двух радиолокационных станций метрового и сантиметрового диапазона.

По случаю такого исторического события было заложено под камень письмо для потомков, священнослужители провели молебен, окропили территорию святой водой. «Воронеж» должен был заступить на службу еще в 2017 году, но не вышло. Сейчас называется новый срок запуска объекта – 2022 год, хотя это не критично, так как печорский «Дарьял» верой и правдой должен будет прослужить как минимум до 2025 года.

Сергей МОРОХИН.