Романтическое знакомство закончилось изнасилованием (Криминал от 28 июля)

В одном из ресторанов Печоры женщина познакомилась с мужчиной и охотно согласилась продолжить общение с ним в его квартире.

Там мужчина предложил ей вступить с ним в интимную связь, а получив отказ, избил и изнасиловал. Позже потерпевшая обратилась в полицию, насильник арестован, и теперь его ожидает суд.

Женские страсти в Жешарте

В баре поселка Жешарт повздорили две подруги, после чего последовала «женская месть».

Одна из товарок направилась к дому «обидчицы» и разбила камнями окна ее квартиры. А спустя месяц они вновь поссорились. И на сей раз дебоширка ударила свою подружку кувшином, укусила ее и дважды пнула ногой. Суд приговорил вспыльчивую женщину к 1 году исправительных работ.

Браконьер записался в армию

62-летний мужчина с подельником ловили рыбу в местах нереста на реке Лемью. Они извлекали из сетей более 280 кг рыбы, в основном хариуса, а также сига, щуку, окуня и плотвы.

В результате Северо-Западному управлению Федерального агентства по рыболовству причинен ущерб на общую сумму 1 млн 454 тыс. рублей. Суд назначил рыбакам наказание в виде штрафа: одному – 300 тыс. рублей, второму – 250 тысяч. Лодки, лодочные моторы и сети конфискованы судом в доход государства. Один из мужчин частично возместил ущерб еще до суда и добровольно заключил контракт о прохождении военной службы.

В Объячево спасли корову

Животное провалилось в навозную яму заброшенной фермы на окраине села.

Прилузский аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» 24 июля выезжал на спасение коровы. В 17 часов в службу спасения позвонила хозяйка, которая стала очевидцем инцидента. На место выехали два спасателя, которые не смогли справиться с тяжелой буренкой. К счастью, рядом работал трактор. Водителя попросили вытянуть корову с помощью веревки. Спасательная операция заняла час.

Не хотелось пешком идти

25-летний парень потратил все деньги в ночном клубе и отправился домой на чужом велосипеде.

В полицию Сыктывкара обратился владелец велосипеда марки «Stark’17 Router 29.3» стоимостью 23 тысячи рублей. Он оставил его во дворе дома, а утром не обнаружил на месте. Выяснилось, что воришка до 4 утра был в ночном клубе, денег на такси у него не осталось, поэтому, увидев по пути домой в одном из дворов велосипед, он разорвал крепежный тросик и решил продолжить путь на украденном транспорте. Утром, осознав, что совершил преступление, похититель переместил его в другое место, подальше от своего дома. Бесхозный велосипед был обнаружен и возвращен законному владельцу. А похитителя ждет суд.

Задержан осквернитель могил

В Сосногорске вандал разбил десятки могил, в том числе захоронения героев, погибших в зоне СВО.

«В городе произошло вопиющее происшествие. Стало известно об акте вандализма на кладбище по улице Гайдара, – сообщил на своей страничке в соцсети руководитель муниципалитета Ильдар Махмутов. Полиция по горячим следам установила подозреваемого. С ним проводятся следственные действия.