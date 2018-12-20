Россияне запасаются на «черный день»

В Россию вернулась «психология черного дня», заявила «Ура.ру» представитель одной из региональных торговых сетей Ирина Богомолова.

Россияне боятся, что сахар, крупы и макароны подорожают настолько, что покупатели больше не смогут себе их позволить, поэтому закупают их сейчас. Это, в свою очередь, привело к тому, что сеть, в которой работает Богомолова, была вынуждена отказаться от закупки дорогих сыров, напитков и консервов.

Согласно прогнозу Центробанка, в следующем году в России подорожают автомобили, бензин, сигареты и алкоголь. По оценке Центрального банка, топливо и сигареты могут подорожать до 4,6%, машины — на 0,2%, а вино — на 0,9%. Рост стоимости топлива, в свою очередь, увеличит затраты на транспортировку и складское хранение. По мнению экспертов, в результате это отразится на ценах других товаров, в том числе продуктов. В группе риска хлебобулочные изделия, фрукты и овощи.