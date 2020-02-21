Редакция «Трибуны» получила копию обращения в Государственную жилищную инспекцию, отправленную ветераном труда из Эжвинского района столицы Коми Валерианом Малыгиным. Ниже мы публикуем выдержки из этого обращения, в котором автор, опираясь на личный опыт, ставит вопросы о правомерности платежей за коммунальные услуги.

«Чушь собачья»

«Глава ФАС (Федеральной антимонопольной службы) Игорь Артемьев в эфире НТВ не так давно заявил следующее: «Граждане по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости. И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья».

Заявление федерального чиновника высокого ранга неоднократно цитировалось в средствах массовой информации, особенно при обсуждении нового особого налога в форме обязательного «взноса» в региональные фонды капитального ремонта многоквартирных домов. Читатели «Трибуны» в своих письмах в редакцию неоднократно возмущались высокими тарифами этих взносов.

Можно себе представить, насколько возрастет степень их возмущения, когда люди узнают, что с июля 2015 г. они оплачивают официальный взнос на «капиталку» в региональный фонд и «вдобавок» – неофициальный взнос с не меньшей суммой по счетам «Жилкомхоза», который с вышеуказанной даты был отстранен и от финансирования, и от выполнения капремонта. При этом неофициальный платеж замаскирован в общей сумме ежемесячного счета «Жилкомхоза» за коммуналку.

В одной строке

Оплата в два адреса (то есть двойная) возникла при следующих обстоятельствах. Дело в том, что собственники жилья много лет (до июля 2015 г.) отчисляли на «капиталку» ежемесячно приличную сумму (по моим прикидкам – не менее 500 руб.), так как плата на капремонт до июля 2015 г. входила в тариф на «Содержание и ремонт жилого помещения». По закону об основах федеральной жилищной политики термин «ремонт» в этой формулировке включает в себя и текущий, и капитальный ремонт. Кроме этого, вышеуказанный закон предусматривает:

— отдельный тариф и плату за «содержание жилья»;

— отдельный тариф и плату за «текущий ремонт»;

— отдельный тариф и плату за «капитальный ремонт».

Коммунальщики, преследуя определенные цели, в нарушение закона объединили три различные услуги в одну строку в платежных счетах с одной общей суммой платежа. С их точки зрения, собственник жилья не должен знать, сколько он платит по отдельности за «содержание», за «текущий ремонт» и за «капремонт».

Где собака зарыта

В качестве примера я сравнил мои платежные счета за коммуналку за «пограничные» месяцы – июнь и июль 2015 г. Платежный счет за коммунальные услуги за июнь 2015 г. на 3-комнатную квартиру площадью 69,7 кв.м (пункт 3.2 «Содержание и ремонт жилого помещения»): тариф 22,35 руб./кв.м, начисление 1517,57 руб.

Платежный счет за коммунальные услуги за июль 2015 г. (пункт 3.2 «Содержание жилого помещения»): тариф 22,35 руб./кв.м, начисление 1517,57 руб.

Образец «ловкости рук»: в июльском описании услуг исчезли слова «и ремонт» (включающий в себя по закону и «капремонт»). Но тариф остался прежний (июньский), и сумма осталась прежней! В кассу «Жилкомхоза» потекли деньги, предназначенные для капремонта, от которого государство уже отстранило коммунальщиков.

Таким образом за период с июля 2015 г. по октябрь 2019-го (6+12+12+12+10=52 месяца) мы с женой, двое пенсионеров (78 и 80 лет), отдали «Жилкомхозу» (500х52) 26 тысяч рублей. Недурно! А если подсчитать на всех собственников в Эжвинском районе (или в Сыктывкаре в целом), получится умопомрачительная сумма.

Число 500 руб. принято в моих рассуждениях по аналогии со взносом в региональный фонд капремонта (500 руб. в месяц) и при допущении равной стоимости «содержания», «текущего ремонта» и «капремонта» (1500:3=500).

В этом обращении в инспекцию описан лишь один из «источников формирования сверхдоходов» в коммунальной сфере, о котором говорил г-н Артемьев. Примечательно, что в газетах не появилось ни одного возражения от коммунальщиков!» – пишет В. Малыгин.

P.S. Пенсионер попросил инспекцию произвести проверку по факту двойной оплаты за «капиталку» и в случае признания его правоты дать предписание «Жилкомхозу» Эжвинского района по возврату переплаченных сумм или по их зачету при предстоящих платах.