Руки прочь от Ильича! Спустя полвека Ленин остается главной политической фигурой на центральной площади столицы Коми

55 лет назад в Сыктывкаре открыли самый известный в Коми памятник вождю мирового пролетариата.

10-метровую скульптуру из розового гранита создал выдающийся советский скульптор Лев Кербель. В роли заказчика выступили Центральный Комитет КПСС и советское правительство.

Многие до сих пор гадают, что там, у Ленина, за плечами. Может, какой-то рюкзак? Однако все достаточно прозаично: образ вождя как бы вырастает на фоне развевающегося знамени.

От Полтавы до Гаваны

Коми, можно сказать, повезло – за работу взялся признанный мастер своего дела, лауреат Ленинской премии (1961 год) и Сталинской премии первой степени (1950 год). На протяжении всей своей творческой жизни Лев Ефимович Кербель работал над образами Карла Маркса и Владимира Ленина. По его проектам сооружены памятники вождю мирового пролетариата в Москве, Смоленске, Горках Ленинских, Кемерово, Полтаве, Липецке, Софии и Гаване (в соавторстве с родоначальником современной архитектуры на Кубе Антонио Кинтаной).

В конце октября 1967 года вышел Указ Президиума Верховного Совета Коми АССР «О присвоении Почетного звания заслуженного деятеля искусств Коми АССР тов. Кербелю Л.Е.». Наградами скромнее были удостоены все специалисты, принимавшие участие в возведении памятника в Сыктывкаре.

Одна из последних работ Льва Кербеля – мемориал экипажу атомного подводного крейсера «Курск» в Москве, его открытие состоялось в августе 2002 года, когда скульптору было 84 года. Ровно через год он скончался.

А мог бы стоять в зимнем пальто…

Приезд в Сыктывкар Льва Кербеля стал большой неожиданностью, поскольку у местных властей были свои планы по части художественного воплощения образа Владимира Ленина.

Еще в 1963 году сыктывкарский архитектор Владислав Мамченко создал проект памятника для Юбилейной площади Сыктывкара (нынешнее название – Стефановская), который одобрила комиссия в Москве. Но потом что-то пошло не так. Поговаривают, что причиной «отставки» Мамченко стала его принципиальность и нежелание идти на компромиссы с заказчиком.

Кстати, Ильич у Владислава Мамченко был в зимнем пальто и зимней шапке, а на ногах – что-то похожее на утепленные бурки, которые в 50-60-х годах носила советская партноменклатура из северных регионов. «Зимний вариант» памятника Ильичу вполне соответствовал моде того времени и особенностям местного климата.

Место встречи изменить нельзя

Чтобы проникнуться атмосферой 1967 года, приведем отрывок из репортажа с открытия памятника, опубликованного в газете «Красное знамя»:

«Юбилейная площадь столицы. Она была молчаливой свидетельницей самых волнующих событий в жизни народа. Отсюда в бой за власть Советов уходили первые отряды красноармейцев и коми партизан. Плохо вооруженные, разутые и раздетые «с винтовкой в руке и Лениным в башке», шли они отвоевывать землю и волю, и этот город, и эту площадь, десятилетиями слышавшую лишь тоскливую песню народной нужды…»

А еще в репортаже говорилось, что площадь была местом знаковых встреч, здесь решались судьбы социалистической Родины, отсюда люди уходили на фронт.

«Лихие» девяностые

В 1991 году в стране произошла очередная революция. Многие партийные функционеры мгновенно перекрасились и пополнили ряды компрадорской буржуазии. Под видом реформ была проведена грабительская приватизация, миллионы простых людей оказались на грани нищеты. И все это новая власть подавала «под соусом» борьбы с коммунизмом.

В 90-е годы по всей России сносили памятники красным вождям и героям Гражданской войны. Неоднократно звучали и требования «убрать Ленина» с главной площади столицы Коми. Однако те коммунисты, которые остались верны своим идеалам, защищали Ильича как могли. А первый глава республики Юрий Спиридонов на вопрос: «Когда будет демонтирован памятник «главному большевику»?» неизменно отвечал: «Не я его здесь поставил, не мне его убирать…»

Символ эпохи

Владимир Ульянов был неоднозначной фигурой. О его роли в истории можно спорить. Но в любом случае это масштабная личность. Не чета нынешним политическим карликам – о них скоро забудут. Еще быстрее забудут нынешних мелких правителей Коми, которые каждый день видят гранитного Ленина из кабинетов соседнего Желтого дома.

Правда, большинство обывателей к «ленинской теме» равнодушно, а молодежь – тем более. Для тинейджеров, что тусуются на Стефановской площади, – это просто «какой-то мужик с рюкзаком». Но для представителей старшего поколения Ильич – символ советской эпохи, 70-летнего периода социальной справедливости. А мнение ветеранов, даже если они ошибаются, следует уважать.

Больше трех не собираться

После переименования Юбилейной площади в Стефановскую и в Коми, и в России многое поменялось. Сегодня мы живем в другой стране, в другой республике, в которой главное место Сыктывкара превратилось в территорию для ярмарок выходного дня и провластных мероприятий.

Все остальное – под жесточайшим запретом, нельзя на площади собираться «больше трех» и публично высказывать свое мнение. Даже возложение коммунистами цветов к памятнику (по традиции – 21 апреля, в день рождения Ильича) приравнивается к «несанкционированному мероприятию».

Хорошо еще, что гранитного Ленина нынешние «хозяева жизни» не трогают. Во всяком случае – пока.

Сергей МОРОХИН.

Ленин – это голова!

И в Ухте – самая большая в мире

В сентябре в Ухте была закончена установка смотровых площадок и благоустройство прилегающей территории у «Силуэта В.И. Ленина» в микрорайоне Ветлосян.

Работы шли в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На объекте был заменен асфальт, оборудованы освещение, ограждение, появились смотровые площадки, цветник, скамейки, урны, силуэт В.И. Ленина покрашен. На подъезде к нему оборудована парковка.

Завершит обновление появление световой надписи «Ухта».

Силуэт головы Ленина высотой в 33 метра (это почти десятиэтажный дом!) возвели на горе Ветлосян в год столетнего юбилея вождя – в 1970-м. Долгие годы он остается самой оригинальной достопримечательностью Ухты. А еще это самая большая голова Ленина в мире!