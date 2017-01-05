С наших зарплатных карт теперь будут списывать долги за коммуналку, связь и налоги

С начала нового года заработает новая система борьбы с неплательщиками.

Верховный суд России принял постановление о приказном порядке взыскания долгов за жилье и телефон. Теперь с зарплатных карточек россиян будут списывать деньги по долгам за коммуналку, связь и налоги.

В постановлении Верховного суда говорится, что отныне поставщики услуг «в ускоренном порядке» смогут получать документы из суда и самостоятельно списывать деньги со счета должников.

По новым правилам для списания денег не потребуется даже судебных разбирательств. С должниками будут работать судебные приставы. Раньше таким же образом можно было взыскать задолженности только по кредитам и алиментам.

С кредитной карты никто ничего списывать не имеет права, а с зарплатной (дебетовой) — смогут.

Улетели мухой

Некоторые из жителей нашей республики уже столкнулись с тем, что у них с карты списывали деньги. В ноябре прошлого года в редакцию пришел сыктывкарский автолюбитель Анатолий Петрович.

— С моей карты внезапно дважды списали деньги. Потом я выяснил, что это, оказывается, штраф. На работу езжу из другого конца города на машине. И штраф мне был выписан за неправильную парковку. Найти «законное» место для парковки в центре – большая проблема. Я имею право отстаивать свои интересы в суде, защищаться, но меня никто ни о чем даже не уведомил! По закону, если оплачиваешь быстро, можно оплатить половину суммы штрафа, но меня такой возможности лишили. О штрафе я узнал спустя 11 месяцев, никаких извещений, уведомлений не получал. Хотя живу по месту прописки и не прячусь, — возмущался мужчина.

«Трибуна» уже рассказывала, как у сыктывкарских пенсионерок списали деньги со счета под видом долгов по ЖКУ. Причем долги эти были за квартиру, которую владелицы… продали несколько лет назад.

Так, с жительницы Сыктывкара Надежды Леонидовны Малыш за коммуналку в проданной семь лет назад квартире липовый долг списали аж дважды — с пенсионного счета и с депозитного вклада в банке. Долг набежал уже в то время, когда Надежда Леонидовна там не жила.

А процедура такова. Коммунальщики подают список должников, решение суд выносит списком, судебный пристав тоже не слишком разбирается — его дело выполнить решение.

Деньги со счета женщины улетели в одночасье — мухой. А вот судиться, доказывать и возвращать их пришлось долго, более года.

Должники поневоле

В конце декабря в редакцию обратилась жительница Корткеросского района.

— У меня заблокировали банковскую карту, — рассказала она. — Якобы за долги. Должницей, как потом мне удалось выяснить, является моя полная тезка, живущая в другом районе. Но страдаю я! Хуже всего, что я при этом плачу ипотечный кредит, и лишней копейки у меня нет. Я жаловалась в банк. Там обещали разобраться, но дело с места не сдвинулось.

А теперь представьте, сколько у нас в Коми Ивановых, Поповых, Рочевых, Каневых с одинаковыми именами-отчествами?

А как быть, например, тем сыктывкарцам, которые должниками стали поневоле? Они пострадали от действий мошенников, работавших в системе платежей «Оплати по пути». Плату за ЖКУ люди внесли кто за месяц, а кто и за два, но деньги до ресурсоснабжающих предприятий и поставщиков услуг не дошли.

Мошенники скоро предстанут перед судом, но когда потерпевшим вернут деньги — неизвестно. Тем не менее, с невольных должников требуют оплаты, коммунальщики регулярно напоминают им об этом, и не исключено, что по новому закону — спишут с карты.

Ящик Пандоры

— Наши коммунальщики и так не отличаются добропорядочностью и зачастую выставляют нам платежи с потолка. Чего стоят одни только корректировки, разного рода «жировки». Люди не понимают, откуда берутся эти суммы, не имеют возможности их ни проверить, ни оспорить, — рассуждает жительница Сыктывкара Людмила Дуркина. — Издав такой закон, власть открыла по сути ящик Пандоры. Теперь можно бесконтрольно залезать в наши тощие кошельки, брать с тех, кто платит — добросовестных плательщиков. С недобросовестных взять нечего, пьяницы годами копят долги, не имеют денег и карт.

Кстати, в прошлом году сама Людмила Ивановна и ее престарелая мама — инвалид и ветеран войны — уже не раз пытались оспорить «платежки». Не соглашаясь с непомерными тарифами, они вместе с соседями писали даже обращение к Президенту, указывая на то, что в Коми тарифы явно несправедливы, о чем говорят и последние уголовные дела в отношении ряда чиновников и бизнесменов.

Однако получили объемный ответ, что «их» тарифы и выставленные корректировки вполне обоснованы. Платить, пояснили им — надо!

Людмила КУДРЯШОВА.