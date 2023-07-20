С ножом на подростка (Криминал от 21 июля)

В автобусе № 103, следовавшем из сыктывкарского дачного поселка Мырты-Ю, произошло ЧП.

Вечером 31 октября 2022 г. 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом напал на подростка. Юноша оказал сопротивление и успел выскочить из автобуса, как только водитель открыл дверь. Тогда злоумышленник стал угрожать ножом водителю. К счастью, тот тоже смог покинуть кабину и стал останавливать попутные автомобили, чтобы ему помогли утихомирить буйного пассажира. Нападавший убежал, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. В суде основным доказательством по делу стала видеозапись из салона ПАЗа. Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Вот такая музыка

Сыктывкарка хотела продать личное пианино, а в итоге потеряла почти 50 тысяч рублей.

Девушка разместила на интернет-портале объявление о продаже пианино. Через пару дней с ней связался неизвестный, который изъявил желание приобрести музыкальный инструмент. Покупатель предложил заявительнице произвести безналичную оплату, заверив, что в ближайшие дни заберет товар. При этом звонивший попросил назвать номер карты и код безопасности для быстрого перевода денег. Девушка продиктовала запрошенные незнакомцем сведения. Через некоторое время «покупатель» снова перезвонил и попросил перейти по ссылке, отправленной ей в сообщении. Сыктывкарка выполнила его инструкции, после чего с ее карты были списаны почти все ее сбережения.

На том же месте, в тот же час

Росгвардейцы задержали вора, похитившего силовой кабель.

Поздно вечером сотрудники вневедомственной охраны Ухты получили сообщение с дежурного пульта централизованной охраны о том, что с одного из охраняемых частных гаражей пропал радиосигнал связи. Оперативно прибыв по адресу, они обнаружили мужчину, в руках которого находился нож и кусок силового кабеля. В ходе проверки было установлено, что неделей ранее этот же гражданин совершил аналогичное хищение в том же массиве частных гаражей.

Заплатит матери за убийство

Жительница Вуктыла превысила пределы допустимой самообороны.

Совместное распитие спиртного в квартире закончилось смертельным ножевым ранением. Женщина, ставшая убийцей, получила наказание в виде условного лишения свободы с выплатой матери потерпевшего компенсации морального вреда в размере 450 тыс. рублей.

Грибников ищут спасатели

Трех жительниц Коми вывели из леса сотрудники «СПАС-Коми».

Утром 19 июля ухтинские спасатели выехали в поселок Нижний Одес, где в лесу потерялась 83-летняя женщина. Спасатели работали в две смены, на место выезжали пятеро сотрудников на автомобилях и квадроциклах. В 17 часов женщину обнаружили и вернули домой.

В тот же день в районе ухтинского поселка Водный в районе дач два часа велись поиски 47-летней женщины. Продолжаются поиски 38-летней жительницы п. Верхний Турунъю, которая 9 июля отправилась в Киров на попутном транспорте, и после этого связь с ней оборвалась.