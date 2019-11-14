С полковником никто не дружит

У вас в любой момент могут конфисковать «все, что нажито непосильным трудом»

Не только родственники коррупционера, но и любые другие связанные с ним граждане могут нести солидарную ответственность за совершенные преступления.



Конституционный суд РФ считает, что такая мера не противоречит Конституции и «направлена на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей».

Основанием для рассмотрения вопроса в КС стала жалоба бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и членов его семьи, у которых по иску Генпрокуратуры были конфискованы активы на девять миллиардов рублей (это больше, чем весь годовой бюджет столицы Коми).

Заявители в своей жалобе указали, что нормы антикоррупционного закона применены к ним неправомерно, поскольку они не являются чиновниками. Близкие Захарченко посчитали, что они не обязаны подтверждать законность своих доходов, на которые было приобретено имущество.

В случае с полковником Захарченко автомобили, деньги на банковских счетах и недвижимость конфисковали не только у его родственников, но и у его знакомых и бывших подруг.

Однако решение КС вызывает очень серьезные сомнения и опасения, ибо оно может развязать руки правоохранительным органам на действия, которые сами по себе будут нарушать права граждан, беспокоятся эксперты.

Ведь круг знакомых любого человека может быть сколь угодно широк. Уголовно-процессуальный кодекс не содержит такого понятия, как «знакомый обвиняемого». Непонятно поэтому, на каком основании следователи будут приравнивать знакомых к соучастникам подозреваемого в коррупции.

Не исключено, что и вы завтра окажетесь соседом, приятелем или сокурсником вороватого чиновника. Пытаясь на кого-то свалить вину, он может сказать, что прятал деньги у вас, или крали вы, а он хранил. Тогда вам предстоит отвечать «за того парня» и доказывать: «все, что нажито непосильным трудом», куплено на честно заработанные деньги.