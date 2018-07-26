Самые «убитые»

С начала года в республике с реализации сняты 103 партии овощей и фруктов.

Для желающих посетить столбы выветривания на Урале открыты вертолетные туры.

Жители Сыктывкара и Воркуты лидируют в рейтинге должников по налогам.

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