Самые «убитые»

Июль 26, 2018 - Актуально

Активисты ОНФ в Коми составили топ-10 «убитых» дорог в регионе. Антирейтинг сформирован на основе мнения граждан, проголосовавших на интерактивном ресурсе Народного фронта.
ТОП-10 возглавила проезжая часть улицы 1-я Промышленная в Сыктывкаре, далее список выглядит так: улицы Элеваторная, Печорская в Сыктывкаре, дорога у села Сюзяиб, 50-й км трассы Сыктывкар –Усть-Кулом в Корткеросском районе, ул. Булгаковой в Печоре, участок 115-119 км автодороги Ухта – Вуктыл (Вуктыл), ул. Комсомольская (Печора).

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