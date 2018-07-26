Активисты ОНФ в Коми составили топ-10 «убитых» дорог в регионе. Антирейтинг сформирован на основе мнения граждан, проголосовавших на интерактивном ресурсе Народного фронта.
ТОП-10 возглавила проезжая часть улицы 1-я Промышленная в Сыктывкаре, далее список выглядит так: улицы Элеваторная, Печорская в Сыктывкаре, дорога у села Сюзяиб, 50-й км трассы Сыктывкар –Усть-Кулом в Корткеросском районе, ул. Булгаковой в Печоре, участок 115-119 км автодороги Ухта – Вуктыл (Вуктыл), ул. Комсомольская (Печора).
Самые «убитые»
Активисты ОНФ в Коми составили топ-10 «убитых» дорог в регионе. Антирейтинг сформирован на основе мнения граждан, проголосовавших на интерактивном ресурсе Народного фронта.