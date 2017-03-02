Санаторий «Серегово» остался без руководства

На прошедшей недавно большой пресс-конференции глава региона Сергей Гапликов, отвечая на вопрос корреспондента «Трибуны» о срыве ввода в строй санатория «Серегово», посетовал на то, что возникло много непредвиденных трудностей, изменились стандарты.



Требуется время для исправления ошибок и упущений, обновления устаревшего оборудования. Тем не менее губернатор заверил, что санаторий будет достроен. А о конкретных сроках завершения сообщил заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Сергей Двуреченский. По его оценкам, «основной корпус санатория может принять первых посетителей в конце первой половины 2018 года».

Наша газета регулярно писала об этой многострадальной стройке, а также и о проблемах существующего ныне старого курорта, расположенного на правом берегу Выми. По всем раскладкам, уже в этом году старый санаторий должен был прекратить существование, а его сотрудники перейти в новый. С прицелом на это был назначен и новый руководитель санатория — Андрей Ефимов. Рассчитывая, видимо, на переезд и новые условия работы, он пригласил несколько специалистов из столицы, ежедневно возил их туда и обратно, выделив для этого комфортабельный автомобиль. Команду приезжих сцецов в селе называли «вахтовиками». Наверное, все разговоры и пересуды стихли бы после того, как заработал бы новый санаторий. Увы, не случилось…

20 февраля господин Ефимов уволился. По мнению старожилов села, намерены покинуть Серегово и приглашенные им работники. «На хозяйстве» в санатории сейчас заместитель главного врача по строительству Игорь Каракчиев. Кто решится занять место главного врача — неизвестно, коллектив пребывает в растерянности.

Действительно, ситуация с санаторием более чем странная. До прошлого года санаторий ежегодно вставал на профилактику на пару недель: делался косметический ремонт в корпусах, приводились в порядок коммунальные сети, котельная, очистные сооружения. В прошлом году такой ремонт не проводился: за ненадобностью, вероятно. Зачем ремонтировать то, что, возможно, будут сносить?

Вопрос о будущем старого санатория для его нынешних работников скрыт завесой тайны. Если новый санаторий заработает через пару лет, то что будет со старым? Он закроется? Или продолжит работать? Но тогда сюда надо вкладывать сумасшедшие деньги!

Требуется обязательный ремонт котлов: нынешняя кочегарка сегодня смахивает на преисподнюю — здесь порой от дыма и чада не видно работников. Очистные сооружения не выдерживают никакой критики: они давно уже ничего не очищают, и стоки из водогрязелечебницы санатория идут в Вымь напрямую. Жилые корпуса обветшали, им требуется капитальный ремонт.

Общественники села Серегово намерены обратиться к министру здравоохранения Дмитрию Березину с просьбой назначить на роль кризисного менеджера бывшего директора санатория Георгия Афанасьева. Он, по крайней мере, не сбежит, поскольку живет в селе. Афанасьев три десятка лет руководил санаторием, знает все его проблемы.

Евгений МАКАРОВ,

Анатолий ПОЛЬКИН.